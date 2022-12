Kokain geschmuggelt : Drogen-Bande in Aachen verurteilt

Drogen-Bande in Aachen verurteilt

Aachen Der Drogenprozess gegen einen früheren Reality-TV-Darsteller aus Eschweiler geht weiter, vier mitangeklagte Männer sind nun in einem abgetrennten Verfahren vor dem Aachener Landgericht verurteilt worden.

Das Landgericht Aachen hat am Donnerstag vier Mitglieder einer Bande von Drogen-Schmugglern verurteilt. Die Angeklagten erhielten Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren auf Bewährung und acht Jahren. Sie sollen in unterschiedlicher Tatbeteiligung in Luxuswagen mehr als eine Tonne Kokain nach Deutschland gebracht oder herausgeschmuggelt haben.