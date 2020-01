Gebeine werden gezeigt : Dreikönigsschrein im Kölner Dom wird geöffnet

Köln Die Katholiken feiern an diesem Montag „Heilige Drei Könige“. Die Gebeine der drei Weisen aus dem Morgenland ruhen der Überlieferung zufolge im Kölner Dom. Erstmals sind sie nun eine ganze Woche lang zu sehen.

Jedes Jahr am 6. Januar wird der goldene Schrein im Kölner Dom geöffnet - und hinter einem Gitter werden die Schädel der Heiligen Drei Könige sichtbar. Dieses Jahr bleibt der Schrein erstmals nicht nur einen, sondern sieben Tage bis zum 12. Januar geöffnet. Im Anschluss an die Gottesdienste am Dreikönigstag können Gläubige in einer Prozession unter dem Schrein hindurchziehen.