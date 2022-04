Auto fährt in Menschengruppe : Drei Verletzte in Leverkusen

Polizisten sichern den Unfallort, nachdem an einem Kreisverkehr ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren ist. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Leverkusen Ein leerer Kinderwagen und Flatterband: In Leverkusen ist ein Mann in eine Menschengruppe gefahren und geflohen. Die Polizei kann den Mann rasch festnehmen. Verletzt wurden eine Frau und ihre beiden Kinder. Wie schwer, ist noch unklar.

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer ist am Samstag in Leverkusen in eine Menschengruppe gefahren und danach geflüchtet. Bei dem Unfall wurden eine 30 Jahre alte Frau und ihre beiden Kinder im Alter von neun und elf Jahren verletzt, wie die Polizei in Köln am Abend mitteilte. Zur Schwere der Verletzungen lägen noch keine verlässlichen Angaben vor. Wegen genauer Zeugenangaben sei der geflohene 47 Jahre alte Mann an seiner Wohnanschrift festgenommen worden.