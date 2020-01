Kostenpflichtiger Inhalt: Dauerbaustelle Autobahnkreuz Aachen : Drei Träger der neuen A4-Brücke montiert

Foto: Andreas Cichowski 26 Bilder Riesige 140-Tonnen-Träger für Autobahnbrücke eingebaut.

Würselen Die neue A4-Brücke ins Aachener Kreuz hinein nimmt Gestalt an: Mit zwei großen Autokränen wurden am Wochenende weitere drei je 140 Tonnen schwere Stahlträger montiert und in der Nacht zum Sonntag eingebaut.