Mönchengladbach : Drei Männer nach Schüssen im Rocker-Milieu verletzt

Mönchengladbach Bei einer Auseinandersetzung mit Schüssen am Überlandbusbahnhof in Mönchengladbach sind drei Männer schwer verletzt worden. Drei tatverdächtige Männer seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Zeugen hatten am Dienstagabend Schüsse gehört. Ein Mann sei am Einsatzort unweit des Hauptbahnhofs stark blutend gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die mutmaßlichen Täter seien geflüchtet. Unweit des Tatorts habe es einen Unfall mit einem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug gegeben. Die Polizei nahm einen schwer verletzten Mann in dem Auto vorläufig fest.