Nach Fällen in Lügde und Bergisch Gladbach : Drei Kinder in neuem großen Missbrauchsfall identifiziert

Drei Kinder in neuem großen Missbrauchsfall identifiziert

Nach Fällen in Lügde und Bergisch Gladbach

In einer brandenburgischen Gemeinde durchsuchten die Ermittler der Polizei Münster ein Haus und versiegelten es anschließend. In mehreren Bundesländern wurden Tatverdächtige von der Polizei festgenommen. Foto: dpa/Paul Zinken

Münster Nach Ermittlungen der Polizei Münster wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sind elf Tatverdächtige festgenommen worden. Es seien mehrere Haftbefehle erlassen worden. Der Fall hat große Dimensionen.

Bei Ermittlungen in einem neuen bundesweiten Missbrauchsfall hat die Polizei Münster drei Kinder als Opfer identifiziert. Sie seien 5, 10 und 12 Jahre alt, teilten die Ermittler am Samstag in Münster mit.