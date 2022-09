Überreste aus dem Kalten Krieg : Drei Atomschutzbunker in der Eifel können bei Tagestour besichtigt werden

Eifel Hinter tonnenschweren Toren und meterdicken Mauern Bunker erkunden: Angesichts des Ukraine-Krieges kann das abenteuerlich und beklemmend zugleich sein. In der Eifel gibt es dafür nun mehrere Möglichkeiten.

Drei frühere Atomschutzbunker in der Eifel können im Herbst bei Bustouren besichtigt werden. Veranstalter ist ein Verbund von Bunker-Dokumentationsstätten. An den Touren am 4. und 18. September sowie am 9. und 23. Oktober können jeweils bis zu rund 50 Interessenten teilnehmen, wie Mitveranstalter Jörg Diester der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.