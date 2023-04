Nach Abi-Panne : Schulministerin: „So etwas darf nicht passieren“

Update Düsseldorf Die Entscheidung, den Start der Abitur-Klausuren zu verschieben, sei sehr schwer gefallen. Sie könne verstehen, dass Schüler und Lehrer „echt sauer“ seien, sagt Dorothee Feller (CDU).

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) kann nachvollziehen, dass Schüler, Lehrer und Eltern sauer über die Verschiebung der Abiturklausuren von Mittwoch auf Freitag sind. „Ich bin auch sauer auf uns, dass das nicht geklappt hat“, sagte sie am Mittwochmittag. „Ich entschuldige mich bei allen Abiturientinnen und Abiturienten, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. So etwas darf nicht passieren.“ Bei nur 300 von 900 Schulen haben die Downloads der Aufgaben funktioniert.

Die SPD-Fraktion im Landtag kritisiert die späte Entscheidung der Ministerin, die erst gegen halb neun am Vorabend des eigentlichen Prüfungstermins fiel. „Über Stunden war die Ministerin abgetaucht. Das war wirklich katastrophales Kommunikationsverhalten von Frau Feller“, sagte Dilek Engin, die schulpolitische Sprecherin der SPD. Auch Franziska Müller-Rech, schulpolitsiche Sprecherin der FDP im Landtag kritisiert das „Abtauchen“ der Ministerin.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW zeigte sich verärgert. „Es ist absolut nicht nachzuvollziehen, dass die Absage und die Verschiebung erst nach 20 Uhr kommuniziert wurde und die Lehrkräfte in der Warteschleife immer weiter vertröstet wurden. Das ist weder für die Schülerinnen und Schüler wertschätzend, noch für die Lehrkräfte“, erklärt Ayla Çelik, Vorsitzende der GEW NRW. Der Verband Bildung und Erziehung sowie der Philologenverband NRW verweisen erneut auf die knappe Prüfungsphase in diesem Jahr und den zusätzlichen Stress für die Lehrkräfte.

Auf die Frage, ob sie nach dieser Panne über einen Rücktritt nachgedacht habe, sagte Feller: „Einer muss doch jetzt dafür sorgen, dass es läuft.“ Feller sei auch entsetzt gewesen und arbeite mit Hochdruck daran, dass das Abi 2023 nun reibungslos verlaufe. Die Downloads für den morgigen Donnerstag klappten am Nachmittag.

Es habe im Vorfeld Tests seit dem Herbst gegeben, da habe alles funktioniert. Seit die Probleme am Mittwochmittag bekannt waren, habe das Ministerium selbst an einer eigenen Lösung gearbeitet. Diese sei bis zum Abend sehr gut fortgeschritten gewesen. „Aber als es schon fast klappte, ist dann auch bei unserem Ministeriums-Weg ein Fehler passiert“, erklärte Feller. Aus diesem Grund habe das Ministerium erst am Abend entschieden, die Klausur zu verschieben.