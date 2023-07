Gelder gekürzt : Dörfer bangen um die Zukunft

Das Förderprogramm der Schwarz-Grün „zur Stärkung des ländlichen Raums“ stößt bei Gemeinden auf Kritik. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Schwarz-Grün kürzt die Mittel für den ländlichen Raum, außerdem sollen die Rathäuser nun in den Ferien Anträge erarbeiten. Deshalb gibt es Streit zwischen Städte- und Gemeindebund und dem zuständigen Ministerium.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück​

Ein neuer Dorfladen, eine Skate-Anlage, ein Dorf- oder Bolzplatz, all das finanziert mit bis zu 250.000 Euro vom Land – das klingt nach einem verlockenden Angebot. In dieser Woche teilte NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) mit, dass Schwarz-Grün den Dörfern nun 20 Millionen Euro „zur Stärkung des ländlichen Raums“ zur Verfügung stellen werde. Dafür wurden zwei ältere Förderprogramme zusammengelegt, „um so Synergien zum Wohl der ländlichen Räume in NRW zu schaffen“. Die Beantragung ist bis Ende August möglich.

Wer nun jedoch meint, dass die „Förderprojekte zur Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und verkehrlichen Infrastrukturen“ für Dörfer mit bis zu 10.000 Einwohnern Jubel im Sauerland, Münsterland oder am Niederrhein auslösen würden, der irrt. Das belegt ein wütendes Schreiben vom Städte- und Gemeindebund an die Ministerin persönlich.

In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, schreibt Hauptgeschäftsführer Christof Sommer: „Hinsichtlich der nun für die Förderung zur Verfügung gestellten Summe von 20 Millionen Euro ist bedauerlicherweise festzustellen, dass schon das Fördervolumen allein für das ehemalige Förderprogramm Dorferneuerung im Jahr 2022 höher war als für die beiden zusammengelegten Programme.“ Es liege auf der Hand, dass die jetzt bereitgestellte Summe für beide Bereiche bei Weitem nicht ausreichen werde, um die vielfältigen Projekte der Städte und Gemeinden im ländlichen Raum zu finanzieren.

INFO Das Bundesland Nordrhein-Westfalen Struktur: In Nordrhein-Westfalen gibt es 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Landkreise mit rund 18 Millionen Einwohnern. Diese verteilen sich auf fünf Regierungsbezirke. Fläche: 34.098 Quadratkilometer. Zum Vergleich: Belgien hat 30.528, die Schweiz 41.277, und Bayern kommt sogar auf 70.550 Quadratkilometer.

Sommer weist noch auf zwei weitere Umstände hin: Den „äußerst unglücklichen Zeitpunkt der Veröffentlichung“ der Richtlinie und „die unverhältnismäßig kurze Frist“. „Die Städte und Gemeinden wurden von der Richtlinie mitten in der Ferienzeit völlig überrascht, und die kommunalpolitischen Gremien der Kommunen befinden sich derzeit in der Sommerpause.“ Christof Sommer zufolge sind die nächsten politischen Gremiensitzungen in den Kommunen nach den Ferien frühestens Mitte August angesetzt. „Es ist eine Zumutung, dass Kommunen innerhalb von acht Wochen – von denen vier in der Ferienzeit liegen – bewilligungsreife Antragsunterlagen auf der Grundlage kommunalpolitischer Beschlüsse und gegebenenfalls zu beauftragender externer Planungsleistungen zusammenstellen sollen.“

Tatsächlich deutet das Land selbst an, dass die Beantragung nicht gerade trivial ist, denn in der Ankündigung schreibt das Ministerium: „Es wird empfohlen, dass sich die Antragstellenden zwecks Klärung ihrer Fördermöglichkeiten vor Einreichung eines Förderantrages mit ihrer zuständigen Bezirksregierung in Verbindung setzen.“ Sommer verlangt, neben der nötigen Aufstockung des Programms die Antragsfrist angemessen zu erweitern, mindestens bis zum 31. Oktober.

Ein Sprecher erklärte, dem Ministerium sei wichtig, dem ländlichen Raum passgenaue Fördermöglichkeiten aus einem Guss anzubieten. „Dazu gehört die Zusammenlegung der vormals eigenständigen Förderbausteine, Strukturentwicklung ländlicher Raum‘ und Dorferneuerung‘ zu einem einheitlichen Förderangebot.“ Die kommunalen Spitzenverbände hätten die Zusammenlegung der Förderbausteine begleitet. „Das Ministerium geht von einem hohen Interesse und vielen Anträgen zum aktuellen Stichtag aus – das ist erfreulich, um die gesamten, im aktuellen Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehenden Mittel abzurufen.“ Für den Fall, dass nach Ablauf der aktuellen Antragsfrist noch Mittel zur Verfügung stehen sollten, sei ein weiterer Förderaufruf in diesem Jahr denkbar.

Die Opposition sieht in alldem einen Beleg für schlechtes Handwerk. „Das kann Frau Gorißen nicht ernst meinen“, sagte SPD-Fraktionsvize Christian Dahm. „Wie sollen Kommunen ohne entsprechende Planungskapazitäten das in dieser Kürze – vor allem jetzt in den Sommerferien – schaffen? Als ehemalige Landrätin müsste sie es eigentlich besser wissen. Aber offenbar fehlt in dieser Landesregierung inzwischen jegliche Verwaltungskompetenz.“