Mordversuch in Köln : DNA-Spur führt zu Verdächtigem in einem 35 Jahre alten Kriminalfall

Spektakuläre Kriminalfälle : Der Kommissar und der Mord im Sexshop Eine Bluttat, aufwendige Ermittlungen, DNA-Reihenuntersuchungen, Aktenzeichen XY und doch keine Spur vom Täter: Der Mord in einem Sexshop in Aachen schrieb Schlagzeilen. Teil 1 unserer Serie über spektakuläre Kriminalfälle in der Region.