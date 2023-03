Geldstrafe : Disziplinarverfahren gegen Bürgermeister von Erkelenz beendet

Erkelenz Nachdem er sich im Zusammenhang mit der Räumung Lützeraths einer Weisung der Bezirksregierung Köln widersetzt hatte, ist das Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister von Erkelenz, Stephan Muckel (CDU), abgeschlossen.

Der Stadtrat von Erkelenz hat sich immer wieder gegen den Tagebau, der Teile des Stadtgebiets verschlingt, ausgesprochen. Lützerath, das zu Erkelenz westlich von Köln gehört, war im Januar in einem tagelangen Großeinsatz der Polizei gegen den Widerstand Hunderter Klimaaktivisten geräumt worden. In der Spitze war die Polizei an einem Tag mit 3700 Beamten vor Ort. Der Energiekonzern RWE will dort Braunkohle abbauen.