Neues Meinungs-Tool der AZ : Diskutieren Sie, was die Region bewegt – so funktioniert’s!

Diskutieren Sie, was die Region bewegt – so funktioniert’s!

Aachen Regiotram, Radentscheid, Rathausquartier – alles Themen für „Rhetoric“! Führen Sie in unserem neuen Tool die Debatten, die die Menschen in unserer Region bewegen. Wir erklären, wie es funktioniert und warum Sie davon profitieren.

Was ist Rhetoric?

Rhetoric ist ein einfaches Tool, das Sie in Zukunft häufiger in Artikeln auf aachener-zeitung.de finden werden. Das Ziel ist es, eine argumentationsorientierte und nutzerfreundliche Oberfläche für Debatten auf unserem Webangebot zu schaffen. Die Frage beziehungsweise These, die die Diskussion anstoßen soll, wird von uns redaktionell ausgewählt. Die Argumente, auf die Sie stoßen werden, kommen jedoch nur von Ihnen – unseren Leserinnen und Lesern.

Wie funktioniert Rhetoric?

Schlussendlich werden Sie um die Angabe Ihres Namens gebeten. Keine Sorge: Ihr Nachname wird anderen Nutzern nur abgekürzt (Beispielsweise: „Marie R.“) angezeigt. Die Angabe Ihrer Mailadresse und/oder Ihrer Telefonnummer ist freiwillig. Ebenso die Möglichkeit, dass unsere Autoren Sie in Bezug auf Ihren Kommentar kontaktieren dürfen. Selbstverständlich unterliegen Ihre Angaben unseren Datenschutzbestimmungen und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Was sind die Vorteile von Rhetoric?

Das Internet bietet viele Möglichkeiten zur Teilnahme an Diskussionen. Doch diese werden gerade in Sozialen Medien oft von Spam, toxischer Sprache und einseitigen Argumentationen beeinflusst.

Rhetoric soll dafür sorgen, dass sich alle Teilnehmenden der Diskussionen mit Argumenten beider Seiten auseinandersetzen und ein freundlicher Umgangston gefördert wird. Eine Untersuchung der belgischen Universität in Löwen belegt, dass 83 Prozent der von ihnen befragten Nutzer (sehr) zufrieden mit der Diskussionsumgebung auf Rhetoric waren. 93 Prozent fanden es wert, an der Debatte teilzunehmen und 90 Prozent gaben an, auch in Zukunft an Diskussionen auf Rhetoric teilzunehmen.