In Klassen und auf Pausenhöfen : Diskussion um ein Handyverbot an Grundschulen

In NRW springt man nicht auf einen „Handyverbots-Zug“ auf. Im Gegenteil: Man setzt hier noch verstärkter auf Digitalisierung. (Symbol) Foto: dpa/Soeren Stache

Düsseldorf Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Priem (CDU) hat ein Problem mit Smartphones in Kinderhänden und prüft ein Verbot an Grundschulen. Viele Menschen fürchten negative Folgen der digitalen Ablenkung, gerade für die Jüngsten. Aber rigorose Regeln will in NRW niemand fordern.

TEin vom Land verhängtes Handy-Nutzungsverbot an Grundschulen wird es in NRW nicht geben: Die Idee stößt auf breiter Front auf Ablehnung. Schulen regeln ihre Angelegenheiten eigenständig, und daran soll sich auch nichts ändern, machte das Schulministerium von Dorothee Feller (CDU) klar. „Das Schulministerium erfasst nicht, wie die einzelnen Schulen verfahren.“ Außerdem gehöre es zu deren gesetzlich verankerten Aufgaben, Kinder für die digitale Welt fitzumachen. „Eine Verschärfung oder Lockerung wird in Nordrhein-Westfalen derzeit nicht diskutiert.“

Das Thema ist bundesweit im Gespräch, seit Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) angekündigt hat, ein Handyverbot an Grundschulen prüfen zu lassen. Sie hat ein Problem mit Mobiltelefonen in Kinderhänden: Die jungen Menschen beschäftigten sich dadurch mehr im digitalen Raum und weniger miteinander.

In NRW können Schulen die Handynutzung auf ihrem Gelände einschränken, wenn sie das wollen, aber sie können sie nicht komplett untersagen. Vielmehr muss sichergestellt sein, dass die Geräte bei Bedarf zum Einsatz kommen können. „Dies kann beispielsweise durch Einrichtung sogenannter ,Handyzonen‘ erfolgen“, hieß es aus dem Bildungsministerium.

Die meisten Grundschulen machten von ihren Möglichkeiten heute bereits Gebrauch, erklärte der Grundschulverband NRW. Handys seien eher nicht erwünscht, auch in den Pausen nicht. Aber, so die Vorsitzende Christiane Mika: „Generelle Verbote finde ich schwierig. In der Regel lässt sich das mit den Eltern und Kindern sehr gut kommunikativ lösen.“ Schließlich gebe es auch vernünftige Gründe, Kinder mit Mobiltelefonen auszustatten – beispielsweise, wenn diese längere Schulwege allein zu bewältigen hätten.

Meist werde also einfach in der Schulgemeinschaft verabredet, dass mitgebrachte Geräte in der Tasche bleiben, nicht als Spielzeug verwendet werden und Pausen spielend, tobend und quatschend verbracht werden. Als Problem werde das im Verband nicht diskutiert.

Entsprechend deutlich ist die Ablehnung aus dem politischen Raum. Schulen hätten ja bereits die Möglichkeit, bei Bedarf einzuschreiten, befand die schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Claudia Schlottmann. Kinder wüchsen heute mit digitalen Geräten auf und müssten einen reflektierten Umgang damit erlernen, sagte Lena Zingsheim-Zobel (Grüne). Man müsse Probleme bei der Sprachentwicklung oder mit Mobbing auf digitalen Kanälen im Blick behalten, ein generelles Handyverbot sei aber „nicht der richtige Weg“.

SPD und FDP gaben zu bedenken, dass digitale Geräte auch in den Unterricht gehörten, viele Schulen aber noch nicht ausreichend ausgestattet seien. Würde man auch noch private Handys verbieten, würde man das Digitale praktisch aus der Schule verbannen. „Der Vorstoß von Bildungsministerin Prien wirkt komplett aus der Zeit gefallen“, sagte Franziska Müller-Rech von der FDP-Fraktion.

Der Lehrerverband NRW befürwortet zwar ganz prinzipiell ein Handyverbot innerhalb der Unterrichtszeit, und zwar für alle Schulformen. „Es wird während des Unterrichts hin und her geschrieben, es werden Klassenkameraden und Lehrkräfte gefilmt. Das brauchen wir alles nicht. Und es gibt Studien, nach denen sich Kinder stundenlang mit dem Smartphone beschäftigen“, erklärte der Präsident Andreas Bartsch. Allerdings brauche man dafür kein Eingreifen des Ministeriums: „Das können die Schulen selber regeln.“