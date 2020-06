Auf der Bahnstrecke Aachen-Düren : Diese Züge fallen Anfang Juli aus

Aachen Der Ausbau der Eisenbahnstrecke von Köln nach Aachen mit Überholgleisen und moderner Signaltechnik wird vom 1. bis 6. Juli zu Zugausfällen zwischen Düren und Aachen führen. Das teilt die Deutsche Bahn am Freitag mit.

Euregiobahn

Umstellung auf elektronisches Stellwerk

Die Sperrungen sind laut Bahn notwendig, um das neue elektronische Stellwerk in Düren in Betrieb zu nehmen und dann von der Betriebszentrale der DB Netz in Duisburg steuern zu können. Vorgenommen werden Anpassungen in den Stellwerken Langerwehe, Stolberg und Düren. Im Laufe dieser Sperrung werde auch die Verlängerung von Gleis 4 in Eschweiler abgeschlossen und noch eine weitere Weiche eingebaut, hieß es. Darüber hinaus werde am Bahnhof Eschweiler der modernisierte Bahnsteig an Gleis 4 in Betrieb genommen.