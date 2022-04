AC²-Preis : Diese Unternehmen wollen Innovations-Champion der Region werden

Aachen Ihre Ideen und Konzepte überzeugten die Jury: Fünf Firmen sind in der engeren Auswahl für den AC²-Innovationspreis. Wer sie sind und was sie auszeichnet.

Diese haben zwar bereits über den Sieger entschieden, dieser wird aber erst im Rahmen einer Veranstaltung am 2. Juni im Aachener Krönungssaal verkündet. Verliehen wird der Preis durch die regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft AGIT.

Die Innovationspreis-Kandidaten

Accure Battery Intelligence (Aachen) hat eine Cloud-Plattform entwickelt, die es durch ihre skalierbare Plug & Play-Lösung Unternehmen zum ersten Mal ermöglicht, den gesamten Lebenszyklus einer Batterie im Detail zu verfolgen und dabei mittels physikalischer Modelle tiefe Einblicke in ihren Zustand zu erlangen. Batteriesysteme produzieren täglich Millionen von Datenpunkten über ihr Batterie-Management-System; diese Betriebsdaten sind jedoch heterogen, inkonsistent und fehlerbehaftet. Mit der neuen Lösung erreichen Kunden substanzielle Verbesserungen der Batterielanglebigkeit und -sicherheit, ohne dazu ihre Produkte modifizieren zu müssen.

Früher waren Elektromotoren groß und schwer. Um Energie optimal zu nutzen, werden die Systeme inzwischen zusammengelegt. Die kompakte Bauweise erzeugt nun neue Temperaturprobleme in Motor und Getriebe, was sich negativ auf Funktion und Reichweite auswirkt. Jopp Plastics Technology (Mechernich) nutzt den knappen Bauraum durch intelligente Funktionsintegration bestmöglich, und ist marktführend und technologietreibend auf dem Sektor medienführender Baugruppen aus technischen Thermoplasten für den automobilen Antriebsstrang vom ersten Prototyp bis hin zur Serienproduktion. Die anwendungsspezifischen Thermomanagement-Lösungen garantieren ein Höchstmaß an Energieeffizienz. Denn erst die direkte Steuerung und Regelung von Wärmeenergie ermöglicht die Produktion von hocheffizienten Elektromotoren und E-Achsen.