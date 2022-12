Rückblick auf das Jahr : Diese Themen haben Sie 2022 ganz besonders interessiert

Grundsteuer, Konsequenzen des Neubaus der Haarbachtalbrücke, Explosion in der Geisterbahn, Bombenfund in Aachen und tödliche Unfälle am Rursee: Das sind nur einige der Themen, die Sie im Jahr 2022 besonders interessiert haben. Foto: ZVA/Claßen, Hans-Gerd

Aachen Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Zeit also, Bilanz zu ziehen. Der Blick in die Statistik offenbart, welche Themen und Artikel Sie auf unseren Online-Portalen in den vergangenen zwölf Monaten ganz besonders interessiert haben. Eine „Hitliste“ in eigener Sache – von Platz eins bis zehn.

Platz eins

Alle Grundstückseigentümer in NRW sind aufgerufen, eine „Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes“ abzugeben – Grundlage für die neue Grundsteuer ab 2025. Die Berichterstattung unserer Kollegin Claudia Schweda über die richtige Vorgehensweise und die Fallstricke hat Sie ganz besonders interessiert.

Platz zwei

Hohe Inflation und steigende Energiekosten: Die finanzielle Belastung der Verbraucher ist in diesem Jahr dramatisch gestiegen. Der Staat hilft, doch es ist kompliziert. Die Frage, wie Rentner und Pensionäre an die Energiepauschale kommen, ist da nur Beispiel.

Platz drei

In einer Geisterbahn auf der Dürener Annakirmes explodierte am 2. August eine präparierte Plastikflasche. Gegen den tatverdächtigen Mann wurde Anklage erhoben. Der Kölner wird auch verdächtigt, eine Explosion in einer Geisterbahn auf der Düsseldorfer Kirmes ausgelöst zu haben.

Platz vier

Gleich zwei tödliche Badeunfälle am Eiserbachsee bei Rurberg sorgten im Sommer für große Betroffenheit. Mitte August ertranken zwei sieben und neun Jahre alte Jungen, wenige Tage zuvor starb ein 16-jähriger Jugendlicher.

Platz fünf

Fast 24 Stunden lang legte im Juni eine Weltkriegsbombe das Aachener Südviertel lahm. 3800 Menschen mussten in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle an der Salierallee evakuiert werden.

Platz sechs

Ein Großeinsatz der Polizei am Nelly-Pütz-Berufskolleg in Düren sorgte Anfang Dezember für Schlagzeilen. Ein Unbekannter hatte telefonisch eine Drohung ausgesprochen. Erst am frühen Abend gab es Entwarnung, viele Fragen sind noch offen.

Platz sieben

Dramatischer Zwischenfall am Flugplatz Merzbrück: Ein Kleinflugzeug und ein Hubschrauber kamen sich Mitte Juni gefährlich nahe. Die Cessna stürzte ab; ein 62-jähriger Fluglehrer starb beim Aufprall, sein 32 Jahre alter Flugschüler erlag eine Woche später seinen schweren Verletzungen.

Platz acht

Diese Nachricht sorgte im Februar für Aufsehen: Die Traditionsbäckerei Moss, 1925 in Aachen gegründet und mit 58 Filialen von Übach-Palenberg über Düren bis hinein in die Eifel vertreten, wird verkauft. Der neue Eigentümer kommt aus Frankfurt.

Platz neun

Hiobsbotschaft nicht nur für Autofahrer: Die A544 zwischen Autobahnkreuz Aachen und Europaplatz wird Ende 2023 für 22 Monate komplett gesperrt. Grund ist der notwendige Neubau der maroden Haarbachtalbrücke. Droht ein Verkehrschaos?

Platz zehn

Pandemie und Krieg in der Ukraine haben die Angst vor einer drohenden Katastrophe bei vielen Menschen verstärkt. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Ein Prepper aus Heinsberg gibt Auskunft.

(red)