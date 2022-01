Skurriles : Diebe stehlen Backblech mit Hähnchen

Hagen Ob sie der Hunger getrieben hat? In Hagen wird ein ganzes Hähnchen von einem Balkon entwendet. Der Schaden ist höher als erwartet.

Ein Hähnchengericht mitsamt Backblech und jede Menge Softdrinks haben Diebe in Hagen direkt von einem Balkon gestohlen. Die 54-jährige Köchin hatte das Blech sowie Säfte und Cola am Montagmorgen dort abgestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit.