Freundeskreis : Die Zeitung in der Online-Offensive

Die Zeitung in der Online-Offensive

Es gilt nicht, den vermeintlich guten, weil alten Zeiten nachzutrauern. Es geht darum, die neuen Zeiten zu leben und die Chancen zu nutzen, die sie bieten. Darum geht es im digitalen Forum des Freundeskreises.

Nina Leßenich ist für die Online-Ausgaben von AZ und AN verantwortlich, und sie erklärt am Mittwoch, 14. April, 18 Uhr, gerne im digitalen Forum des Freundeskreises, wie die Redaktion einer modernen Regionalzeitung heute tickt.

Sie zeigt im Forum anschaulich, wie heute Themen gesetzt und Berichterstattung koordiniert wird – in Text, Foto und Video. Wie Redakteurinnen und Redakteure heute arbeiten, wann der perfekte Inhalt zur perfekten Zeit rausgeht, was Nutzerzahlen und Nutzerverhalten über die Resonanz und die Relevanz von Inhalten und deren Steuerung sagen. Und wie viel Fluch und wie viel Segen auf den so genannten sozialen Medien liegt – und wie die Redaktion sie managt und nutzt.