NRW-Analyse : Die wenigsten Professorinnen gibt es an der RWTH Aachen

Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen an deutschen Hochschulen ist noch immer sehr ungleich verteilt. Foto: RWTH Aachen/Peter Winandy

Düsseldorf/ Aachen An den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sind Frauen in manchen Bereichen immer noch unterrepräsentiert. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB) hervor.

An den 13 untersuchten NRW-Hochschulen sind im Schnitt nur rund 29 Prozent der Professuren mit Frauen besetzt. Spitzenreiter ist hierbei die Universität Bielefeld. Dort beträgt der Frauenanteil an den Professuren 38,24 Prozent. Mit einem Anteil von 22,32 Prozent die wenigsten Professorinnen gibt es an der RWTH Aachen.

Auch bei den Fakultäts- und Hochschulleitungen sind Frauen laut VSVBB in der Unterzahl. Demnach sind nur rund 21 Prozent der Dekane an den NRW-Hochschulen weiblich. Die Quote der Rektorinnen beträgt 30,9 Prozent.

Anders sieht es beim akademischen Nachwuchs aus. Mit 51,44 Prozent sind mehr als die Hälfte der Inhaber einer Juniorprofessur an den nordrhein-westfälischen Hochschulen weiblich. Besonders viele Juniorprofessorinnen gibt es in Bielefeld (53,13 Prozent). Schlusslicht ist die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf mit einem Anteil von 30,77 Prozent.

Echte Geschlechterparität gibt es der Studie zufolge in NRW offenbar nur bei den Studierenden. Hier halten sich Frauen und Männer mit jeweils rund 50 Prozent die Waage.

Grundlage der Untersuchung ist eine im Juni durchgeführte Befragung der 50 größten Hochschulen in Deutschland.

(dpa)