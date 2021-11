Nach der Corona-Pause : Hier finden 2021 wieder Weihnachtsmärkte statt!

Interaktiv Region Nach der langen Corona-Pause laden zum Ende des Jahres 2021 wieder Weihnachtmärkte in unserer Region zum Bummeln, Stöbern und Genießen ein. In unserer interaktiven Karte präsentieren wir eine Auswahl.

Nachdem 2020 die Coronavirus -Pandemie in vieler Hinsicht für Dunkelheit sorgte, soll es 2021 wieder soweit sein. In vielen Städten und Dörfern heißt es wieder: Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten!

Wir präsentieren eine Auswahl von Weihnachtsmarkt-Terminen in unserer Region – von kleineren und größeren Weihnachtsmärkten, aber selbstverständlich ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. In vielen Orten sind die Planungen noch nicht abgeschlossen. Wir ergänzen unsere Karte, sobald wir neue Informationen haben. Über Hinweise und Ergänzungen per E-Mail an community@medienhausaachen.de freuen wir uns!