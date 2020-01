Kostenpflichtiger Inhalt: Intensivpflege in Krankenhäusern : Die Übertherapie am Lebensende

Werden zu viele Menschen vor ihrem Tod unnötig intensivmedizinisch versorgt? Die Zahlen sprechen für diese Annahme. Foto: imago/photothek/Inga Kjer/photothek.net

Essen In Essen ringt eine Familie darum, dass ihr Vater in Würde sterben kann – so wie es in seiner Patientenverfügung steht. Doch aufgrund einer riskanten OP ging das Krankenhaus nicht auf diesen Wunsch ein.