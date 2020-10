Kostenpflichtiger Inhalt: Messerattacke vor der Wahl : Die Taten des islamistischen Gefährders aus Herzogenrath

Tatort Bastinsweiher: Ein 21-jähriger Islamist aus Herzogenrath soll am Tag der Kommunalwahl im September mitten in Stolberg einen Autofahrer mit einem Messer angegriffen haben. Foto: dpa/David Young

Herzogenrath/Stolberg Angriff in Aachen, Angriff in Stolberg: Wie ein 21-Jähriger am Tag der Kommunalwahl ins Visier der Sicherheitsbehörden geriet. Er soll sich wegen mehrerer Delikte am Aachener Landgericht verantworten.