Kostenpflichtiger Inhalt: Von 60 auf acht Quadratmeter : Die Studentin, die das Stadtleben satt hatte und in einen Wohnwagen zog

Mulartshütte Studentin Franziska Weidknecht hat ihr Leben in diesem Jahr komplett auf den Kopf gestellt. Ihre Altbauwohnung in Aachen tauschte sie gegen ein Zuhause auf vier Rädern. Was sie dazu bewegt hat und wie das Leben als Dauercamperin ist.