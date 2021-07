„Menschen helfen Menschen“ : Die Spendenbereitschaft unserer Leser ist enorm

Die Schäden, die das Hochwasser in der Region hinterlassen hat, sind enorm – wie auf diesem Bild im Stolberger Stadtteil Zweifall. Foto: MHA/Björn Hellmich

Aachen Vier Tage nach unserem Spendenaufruf für die Opfer und die Geschädigten der verheerenden Flutkatastrophe in unserer Region sind bereits mehr als 600.000 Euro auf das Konto unserer Hilfsaktion „Menschen helfen Menschen“.

Das ist eine Summe, die alle Erwartungen übertrifft. Wir möchten uns an dieser Stelle schon jetzt sehr herzlich bei allen, die gespendet haben, bedanken. Dabei scheint der Spendenzulauf noch lange kein Ende zu finden, immer wieder melden sich Anruferinnen und Anrufer, um ihre Spendenbereitschaft zu bekunden.

Spenden, die unter dem Stichwort „Hochwasser“ auf das Konto IBAN DE17390500000000776666, BIC AACSDE33XXX bei der Sparkasse Aachen eingezahlt werden, kommen bedürftigen Hochwasseropfern vollumfänglich zugute, weil bei unserem Hilfswerk kein Cent in Verwaltungsarbeit fließt. Sollten Sie eine Spendenquittung benötigen, so geben Sie bitte Ihre Adresse im Verwendungszweck mit an.