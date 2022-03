Bis zu 16 Grad, nachts Frost : Die Sonne scheint die ganze Woche über NRW

Sonnenaufgang nach einer frostigen Nacht. So soll es in der kommenden Woche sein. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Essen Die Meteorologen haben gute Nachrichten: Auch in der kommenden Woche scheint die Sonne über ganz Nordrhein-Westfalen.

Bis zum Freitag in dieser Woche können dank des Hochdruckwetters Temperaturen von bis zu 16 Grad Celsius erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Dabei gibt zu Wochenbeginn Hoch „Lino“ den Staffelstab weiter an Hoch „Martin“. So scheint die Sonne den Menschen in Nordrhein-Westfalen die ganze Woche die Sonne.