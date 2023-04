Internetrallye von AZ und NetAachen : Die Sieger des 16. Netrace stehen fest!

Aachen/Düren/Heinsberg Bei der großen Online-Schülerrallye von unserer Zeitung und NetAachen rund um Wissen, Internet und Teamwork haben zehn Gruppen gewonnen. Hier sind die besten Teams des Jahres 2023.

Game over! Zum 16. Mal wurde die Zielflagge bei der Internetrallye Netrace von unserer Zeitung und NetAachen geschwenkt. Das große Rennen durchs Internet ist vorbei – 47 Teams haben es ins Finale geschafft, die besten zehn sind jetzt ermittelt.

„Beeindruckend ist die Vielfalt der Netrace-Sieger“, freut sich Andreas Schneider, Geschäftsführer des Netrace-Sponsors NetAachen. „Unter den Top Ten sind wieder praktisch alle Schulformen vertreten, vom Berufskolleg über das Gymnasium bis zu Gesamtschule, Realschule und Förderschule.“ Auch die Region ist wieder flächendeckend dabei: Von Hückelhoven im Kreis Heinsberg über Düren bis nach Eschweiler in der Städteregion kommen die Sieger.

Die wieder guten Ergebnisse freuen auch Projektbetreuerin Hanna Höppener vom medienpädagogischen Institut Promedia Maassen in Alsdorf, die den Netrace-Ablauf koordiniert und organisiert. Allerdings hätten mehrere Teams erneut Wikipedia-Links in ihren Antworten eingesandt. Die Online-Enzyklopädie ist aber nicht als Fundstelle zugelassen. Mehrmals waren Links nicht aufrufbar oder unvollständig, da hätte ein nochmaliges Draufklicken zur Kontrolle wertvolle Punkte retten können.

Für die Teilnehmer bleiben neues Wissen und – hoffentlich – viel Spaß als Ergebnis. Für die Top-Ten-Teams gibt es Preise zwischen 250 und 1000 Euro. Wer auf welchem Platz steht, wird wie üblich erst auf der Siegsfeier verkündet – sie findet in diesem Jahr an einem besonderen Ort statt: dem Zirkus Roncalli in Aachen.