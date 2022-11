Neubau Haarbachtalbrücke : Die offenen Fragen zur Vollsperrung der A544

Aachen Eigentlich sollte der Neubau der Haarbachtalbrücke auf der A544 ohne Vollsperrung gelingen. Warum das jetzt doch nicht klappt, will die Autobahn GmbH zunächst nicht beantworten.

Die bundeseigene Autobahngesellschaft will zunächst keine Details zur geplanten Sperrung der A544 zwischen Würselen und Aachen-Europaplatz herausgeben. Voraussichtlich für Mittwoch werde zu einer Pressekonferenz eingeladen, teilte ein Sprecher am Montag auf Anfrage mit. Dort würden alle Fragen beantwortet. Am Freitagnachmittag war die Information in der Region durchgesickert, dass die A544 während der Bauzeit einer neuen Brücke über den Haarbach ab Ende 2023 für 22 Monate voll gesperrt werden soll.