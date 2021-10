Unser Online-Schüler-Quiz : Die Netrace-Rallye begeistert seit 15 Jahren

Start your engines! Beim Netrace sind Schüler aller weiterführenden Schulen inklusive der Berufsschulen startberechtigt. Foto: grafik

Aachen/Düren/Heinsberg Achtung, Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5: Unsere Zeitung und NetAachen laden wieder zum Netrace! Teams von weiterführenden Schulen aus der Region können jetzt angemeldet werden.

So schnell wie das Internet ändert sich kein anderes Medium. Neue Apps, neue Seiten, neue Techniken und neue Inhalte aller Art gibt es im Dauerfeuer. Doch die richtig guten Dinge bleiben – zum Beispiel der jährliche Schülerwettbewerb Netrace von unserer Zeitung und NetAachen, den es jetzt schon seit stolzen 15 Jahren gibt.

Aber Moment, es soll ja Menschen geben, die den größten Online-Schülerwettbewerb in der Region um Internet, Wissen und Teamarbeit noch nicht kennen. Hier die Kurzerklärung: Beim Netrace müssen Schüler in Teams Quizfragen beantworten, deren Antworten auf Webseiten irgendwo im Internet liegen. Diese Fragen – es sind fünf pro Runde – kommen aus allen möglichen Bereichen.

Es gibt vier Runden. Jede dauert eine Woche. Die Teams können selbst wählen, wann in dieser Zeit sie sich einloggen und die Aufgaben lösen. Korrektheit ist wichtiger als Zeit. Es geht also ums Lesen, um Kennenlernen und Nutzen von Suchmaschinen, das Bewerten von zuverlässigen Quellen, Teamarbeit – und natürlich jede Menge Spaß. Am Ende winken für die zehn besten Teams Geldpreise zwischen 1000 und 250 Euro.