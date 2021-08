Medienstunde : Brisante Themen für den Unterricht

Aachen/Düren/Heinsberg Die Medienstunde startet in einen neuen Projektzeitraum. Beginn ist am 13. September.

Hochwasser in der Region, Waldbrände am Mittelmeer, Extremhitze in Nordamerika – ein Blick in die Zeitung genügt, und das Thema Klimawandel verliert im Erdkundeunterricht für Schülerinnen und Schüler jede Abstraktheit. Gleiches gilt für das Thema Wahlen im Fach Politik. Mit der Medienstunde des Medienhauses Aachen lässt sich der Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen in jedem Fach tagesaktuell und lebensnah gestalten, nicht nur in Deutsch. Der erste Projektzeitraum des neuen Schuljahres beginnt am 13. September.