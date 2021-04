Einblick in die Arbeit : Schulbesuch per Video-Konferenz in der Medienstunde

Schulbesuch per Video-Konferenz in der Medienstunde

Die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse der Gesamtschule Würselen bekommen per Videoschalte Einblick in die Arbeit des Medienhauses Aachen. Foto: Rauke Xenia Bornefeld

Würselen Die Medienstunde, das Schulprojekt von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten, unterstützt die Lehrkräfte bei der Vermittlung von Medienkompetenz – Schulbesuche inklusive, online natürlich.

Schule sieht sich derzeit sehr besonderen Herausforderungen gegenüber: Wechsel zwischen Distanzlernen, Wechsel- und Präsenzunterricht, Testen, Maskenpflicht, Lüften – seit einem Jahr kann von Normalität in den Klassenräumen keine Rede sein. Dennoch gilt der Lehrplan weiter, und da stehen für die achten Klassen die verschiedenen Textformen in Zeitungen auf dem Programm. Die Medienstunde – das Schulprojekt des Medienhauses Aachen – gibt den Lehrkräften dafür nicht nur die tägliche Zeitung an die Hand. Sie können sich auch eine Journalistin in den Unterricht einladen, in diesen Zeiten per Videokonferenzsystem. Als erste ausprobiert hat das Medienstunde-Online-Format die Gesamtschule Würselen mit dem achten Jahrgang.