Schrein geöffnet : Die Magie der Heiligen Drei Könige wirkt bis heute

Köln Kaspar, Melchior und Balthasar - die Heiligen Drei Könige ruhen der Überlieferung zufolge im Kölner Dom. Am Montag wurde der Goldschrein mit den Gebeinen geöffnet, erstmals für eine ganze Woche. Die „Weisen aus dem Morgenland“ faszinieren noch immer.

Am Dreikönigstag zieht der Kölner Dom alle Register. Dann rumort es im Turm wie sonst nur an Weihnachten und Ostern, wenn Päpste sterben und Kriege enden. Die Glocken läuten, es gibt Weihrauch bis zum Umfallen, und diesmal schien auch noch die Sonne von einem wolkenlosen Himmel und tauchte das Innere der Kathedrale in die leuchtenden Farben des riesigen Gerhard-Richter-Fensters. Jedes Jahr am 6. Januar feiern die Katholiken weltweit eines ihrer höchsten Feste, Heilige Drei Könige. Und eben diese Könige ruhen der Überlieferung zufolge in Kölle am Rhein.