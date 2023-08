NRW-Projekt : Die holprige Suche nach einem zweiten Nationalpark

Düsseldorf Das Ministerium gibt den Startschuss zur Suche nach einem zweiten Schutzgebiet. Doch es hagelt Kritik am Prozess.

Die Landesregierung hat am Freitag den offiziellen Startschuss für die Suche nach einem zweiten Nationalpark in NRW gegeben. Bei einer Konferenz im Umweltministerium von Oliver Krischer (Grüne) trafen sich Umwelt- und Naturschutzverbände, Experten sowie Vertreter des bislang einzigen Nationalparks, der Eifel, um über Chancen und Grenzen eines solchen Projektes zu sprechen.

In diesen besonders geschützten, weiträumigen Gebieten wird die Natur sich weitestgehend selbst überlassen. BUND und Nabu NRW sowie die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt unterstützen Krischers Pläne. Priorität müsse dabei die Umsetzung eines Nationalparks in der Egge haben, teilten sie vor der Konferenz mit.

Der ursprünglich als Favorit geltende Standort Senne scheidet allerdings vorerst aus. Grund ist der Ukraine-Krieg. Das Gebiet mit seinem Truppenübungsplatz wird zunächst noch für die militärische Nutzung gebraucht. Schneider forderte entsprechend, der Minister müsse nun klar benennen, welche Alternativen in Frage kämen. „Rechtlich sind die Anforderungen an einen Nationalpark genau umrissen. Doch Minister Krischer drückt sich um eine Festlegung.“ Schneider warnte, dadurch drohe die Konferenz zur Scheinveranstaltung zu werden. „Denn was bringt ein Dialog ins Blaue? Alle Akteure sollten erfahren, welche Gebiete die Landesregierung in Betracht zieht. Erst wenn alle formal möglichen Gebiete bekannt sind, kann abgewogen und der bestmögliche Nationalpark gefunden werden. Doch seit Amtsantritt lässt Minister Krischer alle Nachfragen, wie es konkret weitergeht, offen.“