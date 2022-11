Früher als in den Vorjahren : Die Grippewelle ist da, die Medikamente nicht

Viele Menschen in NRW liegen derzeit mit grippalen Infekten flach. Einige Arzneimittel sind aufgrund von Lieferengpässen schwer zu bekommen. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Düsseldorf Bereits seit Ende Oktober steigt die Zahl registrierter Influenzafälle in Nordrhein-Westfalen rapide an. Bei vielen Erkältungs- und Arzneimitteln kommt es daher zu Lieferengpässen. Welche weiteren Ursachen es dafür gibt und was der Hausärzteverband jetzt fordert.