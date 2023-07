Spur führt zu Schleuserclans auf dem Balkan : Die geheime Polizeiakte zum Clankrieg zwischen Syrern und Libanesen

Seit Jahren verschärfen sich die Probleme, die die Polizei im Ruhrgebiet mit den kriminellen Clanstrukturen zu bekämpfen versucht. (Symbol) Foto: dpa/Ina Fassbender

Ruhrgebiet Eine durchgeladene Pistole im Hosenbund, eine teilgeladene Maschinenpistole und ein Auto, das vorsätzlich in eine Menschenmenge gefahren ist: Ein interner Polizeibericht liefert neue erschreckende Informationen über den Konflikt zwischen Syrern und Libanesen im Ruhrgebiet.

Zwei ältere Männer mit weißen Bärten gehen aufeinander zu und schütteln sich freundlich die Hand. Dann werden weitere Hände geschüttelt mit anderen Anwesenden im Saal. Unter ihnen ein sogenannter Friedensrichter, der mit dieser „Zeremonie“ eine brutale Fehde zwischen syrischen und libanesischen Familien beilegt, die das Ruhrgebiet in Atem gehalten hat.

Szenen aus einer Parallelgesellschaft mitten in Duisburg, die in der vergangenen Woche bundesweit Entsetzen hervorgerufen haben. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen von den Beteiligten zum Teil selbst in sozialen Netzwerken wie TikTok. „Damit haben sie zusätzlich unterstrichen, dass sie der deutsche Rechtsstaat nicht interessiert, sie ihn nicht fürchten. Denn sie wissen genau, dass auch die Polizei die Aufnahmen sieht“, heißt es in Sicherheitskreisen.

Während in der Politik noch öffentlich darum gerungen wird, syrische Clans nach den jüngsten Auseinandersetzungen im Ruhrgebiet näher unter die Lupe zu nehmen, haben Landeskriminalamt und Bundeskriminalamt längst tiefgreifende Ermittlungen angestellt und ihre Ergebnisse in einem siebenseitigen Bericht Kennzeichnung „VS – nur für den Dienstgebrauch“ zusammengefasst, in den unsere Redaktion Einblick gehabt hat. Was darin steht, könnte brisanter kaum sein. Die Fahnder haben herausgefunden, dass der Konflikt weit über das Ruhrgebiet hinausgeht und schwerste Organisierte Kriminalität darin verwickelt ist. Auch hat es schon vor den Massenschlägereien in Essen und Castrop-Rauxel Konflikte zwischen Syrer- und Libanesenclans in NRW gegeben.

LKA und BKA spannen zudem erstmals einen direkten Bogen von den hiesigen Konflikten auf Nordrhein-Westfalens Straßen zu syrischen Schleusernetzwerken, Unterstützer-Clans auf dem Balkan und Razzien im Libanon gegen syrische Flüchtlinge. Auch nennt der Bericht Einzelheiten und Informationen von den Schlägereien in Essen und Castrop-Rauxel, die bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Die Sicherheitsbehörden gehen demnach davon aus, dass die beteiligten Konfliktparteien Unterstützung aus anderen Staaten erhalten könnten. So liegen dem LKA Erkenntnisse vor, dass Mitglieder eines syrischen Schleusernetzwerkes, das insbesondere auf dem Balkan aktiv ist und als das „Al-Sarawi“-Netzwerk bezeichnet wird, sofort nach den Auseinandersetzungen im Ruhrgebiet zur Rache aufgerufen hat. Das Netzwerk soll demnach aus der ostsyrischen Stadt Deir ez-Zor stammen, aus der auch die am Konflikt in Castrop-Rauxel beteiligte Großfamilie kommt. Wer sich mit dem Netzwerk verbunden fühle, soll in solchen Fällen den Zahlencode 505 (ehemalige Postleitzahl in Saudi-Arabien) auf Fensterscheiben und Autos auftragen und insbesondere in sozialen Netzwerken verwenden.

Darüber hinaus sollen Mitglieder des sogenannten Albusraya-Clans, der auch zu dem Schleusernetzwerk gehören soll, in Dortmund leben, was dort bereits zu Auseinandersetzungen mit Libanesen geführt habe. Im Bericht heißt es wörtlich: „Hier entwickelt sich bereits seit ihrem Zuzug (genaues Datum unbekannt) der Konflikt mit den etablierten libanesischen Clans.“ Mitglieder dieses Netzwerkes seien auch direkt an den Ausschreitungen am 15. und 16. Juni beteiligt gewesen. Die Verbreitung des Vorfalls in den sozialen Medien habe Mitglieder beider Clans dazu motiviert, ihren jeweiligen Familien schnell zur Hilfe zu kommen.

Grund für die Anfertigung des Berichts sind die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Ruhrgebiet vom 15. bis 19. Juni gewesen. Zunächst waren in Castrop-Rauxel zwei Gruppen mit syrischer und libanesischer Nationalität mit Dachlatten, Baseballschlägern und Messern aufeinander losgegangen. Im Bericht heißt es, dass dabei ein Syrer mit einem Messer im „Thoraxbereich“, also im Brustkorb, niedergestochen worden ist.

Im Bericht der gegründeten Mordkommission „MK Wartburg“ heißt es zudem, dass in dem Zusammenhang wenig später auf einem Supermarktparkplatz in Castrop-Rauxel ein Auto vorsätzlich in eine Menschenmenge gefahren sei und mindestens eine Person angefahren habe. Laut Bericht versammelten sich dann am Folgetag (16. Juni) rund 70 Personen vor einem Haus in Castrop-Rauxel, in dem fast ausschließlich Libanesen wohnen. Die Polizei stellte bei der Kontrolle eine scharfe, teilgeladene Maschinenpistole und Munition sicher.

Am Folgetag kam es dann in Essen vor einem syrischen Restaurant zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Rund 200 Libanesen sowie Deutsch-Libanesen waren laut Bericht teils bewaffnet zu dem Lokal marschiert. Die Mitarbeiter und Gäste des Restaurants wurden dann mit Stühlen beworfen. Polizisten beobachteten während des Einsatzes, wie eine unbekannte Person eine Schusswaffe zog, durchlud und sich anschließend in den Hosenbund steckte. In den Tagen darauf kam es zu weiteren Menschenansammlungen und Konfrontationen im Milieu. Insgesamt waren die Tage über mehr als 700 Polizisten im Einsatz – dazu Hubschrauber und Diensthunde. Am vergangenen Donnerstag folgte der „Friedensgipfel“ in Duisburg.

Das Bundeskriminalamt hat im Zuge des Konflikts die Lage im Libanon analysiert. In dem Bericht heißt es, dass sich die Lage dort für Flüchtlinge aus Syrien in den vergangenen zwölf Monaten verschlechtert habe. „Im Zuge einer zunehmend politisch aufgeheizten Stimmung hat die libanesische Armee im April 2023 mit Razzien gegen syrische Flüchtlinge begonnen, die im öffentlichen Meinungsbild als Mitverursacher für die Probleme im Land bezeichnet werden“, heißt es in der internen Lagebeschreibung. Ein konkreter Zusammenhang zu den hiesigen Auseinandersetzungen sei derzeit aber nicht erkennbar.