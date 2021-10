Erste Entscheidungen von Hendrik Wüst : Was der neue NRW-Ministerpräsident plant

Was der neue NRW-Ministerpräsident plant

Die erste Kabinettssitzung mit dem neuen Chef: Ministerpräsident Hendrik Wüst (Mitte) im Kreise seiner Minister und Ministerinnen in Düsseldorf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Hendrik Wüst legt gleich los: Seine ersten Regierungsbeschlüsse folgen wenige Stunden nach seiner Wahl zum NRW-Ministerpräsidenten. Die Ernennung seiner Verkehrsministerin wirft auch kritische Fragen auf.

Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst macht Tempo. An Tag eins nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten präsentierte der 46-Jährige am Donnerstag bereits personelle und inhaltliche Entscheidungen seines frisch ernannten schwarz-gelben Kabinetts. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) stellte Wüst die Beschlüsse im Düsseldorfer Ständehaus - einst Sitz des Landtags - vor: unter anderem zu Hilfen für Flutopfer, Besuchsrechten im Krankenhaus und Entbürokratisierung.

Flut: Als eine der ersten Amtshandlungen soll der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe beschleunigt werden, da es angesichts der vielen Anträge teils zu Verzögerungen komme. „Wir wollen da schneller werden. Wir müssen da schneller werden“, betonte Wüst. Dazu würden ab sofort 284 zusätzliche Stellen in den Geschäftsbereichen der Ministerien für Inneres, Kommunales und Verkehr geschaffen. „Wir machen kräftig Tempo, damit Brücken, Schulen, Häuser möglichst bald wieder stehen.“

Sterbende: Wüst will ein Besuchsrecht bei sterbenden Angehörigen im Krankenhaus gesetzlich verankern. Zu Beginn der Corona-Pandemie seien Menschen im Krankenhaus allein gestorben, begründete er den Vorstoß. Besuche von Angehörigen seien aber in der letzten Lebensphase ein Menschenrecht. Die Landesregierung habe deshalb Änderungen des Krankenhausgestaltungsgesetzes auf den Weg gebracht, die im Februar 2022 in Kraft treten sollen.