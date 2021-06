Bis zu 36 Grad am Donnerstag : Die erste Hitzewelle rollt an

Die erste Hitzewelle rollt an

Bis zu 36 Grad am Donnerstag

Ein bisschen Erholung im Schatten kann nicht schaden: Der Sommer läuft in den kommenden Tagen in NRW zur Höchstform auf Foto: dpa/Annette Riedl

Essen Den Menschen in NRW steht die erste Hitzewelle des Jahres bevor. Mitte der kommenden Woche soll es richtig heiß werden.

Im Laufe der kommenden Tage bringt das Hoch „Yona“ stetig mehr Wärme nach Deutschland. Und so startet die neue Woche in weiten Teilen Deutschlands am Montag mit Sonnenschein und sommerlicher Wärme. Nur im Norden zögen zum Nachmittag Wolkenfelder auf. Es bleibe aber trocken.