Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 62,1 : Die Coronazahlen sinken weiter

Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 62,1

Berlin/Düsseldorf Die Coronazahlen in Deutschland und auch in NRW sinken weiter. Das vermeldet das RKI. Allerdings sind die Zahlen wegen der Feiertage mit Vorsicht zu genießen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1911 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 06.05 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 4209 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 58,4 an (Vortag: 62,5; Vorwoche: 79,5).