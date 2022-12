Persönliches Best-of : Unsere besten Videos aus dem Jahr 2022

Unsere Lieblings-Videos aus dem Jahr 2022 – spannend, berührend und immer aktuell. Foto: Hans-Gerd Claßen/Grafik

Special Aachen Ob aktuelle Ereignisse, hintergründige Interviews oder berührende Besuche: Unser Video-Team war auch 2022 wieder mit der Kamera in der Region unterwegs. Eine kleine Auswahl der Highlights – chronologisch geordnet.

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Den Tätowierern geht die Farbe aus

Seit Anfang 2022 sind die meisten Tattoo-Farben in Europa verboten. Die EU ist der Ansicht, dass viele Inhaltsstoffe krebserregend sind. Tätowierer und auch einige Wissenschaftler sehen das Verbot kritisch. Wir haben in Aachen in zwei Studios nachgefragt – als noch keiner ahnte, wie groß das Thema „Lieferengpässe“ noch werden würde.

Das Wasser ist weg, das Leid ist geblieben

Die Flut im Juli 2021 hinterließ viel Leid und Zerstörung. Noch heute kämpfen die Bewohner mit dem Erlebten und gegen die massiven Schäden an ihren Häusern und Geschäften. Etwa in Kornelimünster. Dort waren wir im Januar 2023 mit der Kamera unterwegs.

Februar

Welpe Dex hilft Juli Wagner im Alltag

Juli Wagner hat endlich ihren Hund. Das zwölfjährige Mädchen ist mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom zur Welt gekommen. Sie sitzt wegen ihrer Bindegewebsstörung im Rollstuhl und ist auf Hilfe angewiesen. Damit sie ein eigenständiges Leben führen kann, hat sie selbstgemalte Postkarten verkauft und sich von dem Erlös einen Asssistenzhund gekauft. Im Februar ging das Training los. Im Dezember 2022 hat unser Redakteur Oliver Schmetz sie dann nochmals besucht.

März

Tausende bei Friedensdemo in Aachen

Rund 3000 Menschen sind im März – kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine – dem Aufruf von „Pulse of Europe“ gefolgt und haben gemeinsam eine beeindruckende Kundgebung gegen den Krieg und für den Frieden erlebt. Doch traurigerweise ist dieser auch zum Ende des Jahres noch nicht in Sicht.

Spritpreise schießen in die Höhe – das sagen die Aachener

Zwei Euro und mehr pro Liter Sprit: Der Krieg in der Ukraine trieb den Ölpreis nach oben und damit auch die Preise an den Zapfsäulen. Wir haben Autofahrer in Aachen gefragt, was sie zu den Rekordpreisen, von denen wir im Dezember zum Glück wieder weit entfernt sind, sagen.

April

Rettungsaktion auf dem Öcher Bend

Die Aachener Feuerwehr hat im April auf dem Öcher Bend 24 Menschen, darunter auch mehrere Kinder, aus einem Kettenkarussel gerettet. Das war in einer Höhe von rund 25 Metern steckengeblieben. Die Geretteten sprachen mit unserem Redakteur Stephan Kreutz.

Mai

Bagger erledigen Brückenabriss in nur drei Tagen

Der spektakuläre Brückenabriss an der Aachener Turmstraße ist beendet. In nur drei Tagen haben Bagger das marode Bauwerk abgerissen – rund um die Uhr. Übrig bleiben 4000 Tonnen Schutt und noch jede Menge Arbeit, die über das Jahr hinaus andauern wird.

Juni

Skrupellos und ohne Rücksicht: So brutal gehen Geldautomatensprenger vor

Explosionen in Wohngebieten und halsbrecherische Fluchten bei knapp 300 km/h: Fast jede Woche jagen Automatensprenger einen Bankautomaten in unserer Region in die Luft. Trotz intensiver Bemühungen der Polizei wurde im Dezember der traurige NRW-Rekord im wahrsten Sinne des Wortes „geknackt“. Wir haben im Video gezeigt, wie die Geldautomatensprenger agieren.

Finale in der Bunten Liga – oder: Der peinlichste Tag für unseren Multimedia-Volontär Kian Tabatabaei

Weniger Regeln, mehr Spaß. In der Bunten Liga wird ohne Schiedsrichter gespielt. Nicht der Leistungsgedanke, sondern der Spaß steht hier im Vordergrund. Im Juni fand auf dem Gelände von Blau-Weiß Aachen im Gillesbachtal der Finaltag der Liga statt. Unser Multimedia-Volontär Kian Tabatabaei war mittendrin.

Juli

Wie ein Zufallsfund einen Stolberger Blumenladen rettete

Die Jahrhundertflut hat 2021 unzählige Existenzen zerstört. 70 Jahre lang war ein Blumengeschäft in Vicht die Lebensgrundlage für die Stolberger Familie Engelhardt. Innerhalb weniger Stunden haben sie alles verloren. Warum ein Zufallsfund ihnen den Mut gab, ihren Laden wieder aufzubauen, sehen Sie im Video.

August

365 Tage, 1551 Straßen, 1088 Kilometer – so weit geht ein Aachener um jede Straße in der Stadt zu laufen

Niklas von der Aßen wollte 2022 jede Straße in Aachen mindestens einmal laufen: Das entspricht 1551 Straßen mit 1088 Kilometern Gesamtlänge in 365 Tagen. Während seiner Läufe sammelt er ungewöhnliche Fotomotive und Spenden für mehrere Projekte.

September

Aachener Bäcker in Not

Bäckereien verbrauchen ernorme Mengen an Strom, Gas und Rohstoffen. Die Preise dafür steigen rasant. Viele Betriebe kämpfen ums Überleben. Wenn die Kunden nicht bereit sind, für ihr Brot mehr zu zahlen, dann droht vielen die Insolvenz. Wir haben im September die Bäckerei Heidbüchel aus Aachen-Brand besucht.

Oktober

Lost Places in Aachen

Seit 30 Jahren liegt das ehemalige Militärgelände in Aachen-Hitfeld brach. Hier warten Zerfall, Graffiti und Gefahren. Wir haben den Zerfall bei einem Rundgang mit der Kamera eingefangen.

November

Backselbstversuch zu unserer großen Streuselbrötchen-Aktion

Wir lieben Streuselbrötchen. Aber schmecken die auch, wenn man sie selbst macht? Auch vegan? Drei Redakteurinnen des Medienhauses versuchen sich als Bäckerinnen. Wie das geklappt hat und ob's am Ende lecker war, sehen Sie im Video.

Dezember

Gerechtigkeit für Aachener Opfer des MH17-Abschusses

Beim Absturz des Flugs MH17 hat Monika Beaujean ihre Zwillingsschwester verloren. Die Aachenerin Gabriele Lauschet saß in dem Flieger, den aus Russland gesteuerte Separatisten am 17. Juli 2014 abgeschossen haben. Für die Verurteilung der Mörder ist Monika Beaujean aus ihrer neuen Heimat Australien zurück nach Europa gekommen. Nach dem Kriegsverbrecher-Prozess in den Niederlanden erzählt sie Chefredakteur Thomas Thelen ihre Geschichte.

So kreativ werden Zigaretten geschmuggelt

Der Aachener Zoll im Einsatz: Während der Pandemie wurde so viel geschmuggelt wie nie zuvor. In der Müllverbrennungsanlage in Weisweiler hat der Aachener Zoll gemeinsam mit Kölner Kollegen eine große Menge Zigaretten verbrannt. Diese wurden vorher in einer Lagerhalle an einem geheimen Ort aufbewahrt. Wir waren mit der Kamera dabei.

Was war Ihr Lieblings-Videothema? Was muss unser Video-Team 2023 unbedingt aufgreifen? Schreiben Sie uns gerne in die Kommentare oder an video@medienhausaachen.de.

(red)