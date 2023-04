Tipps für die anstehenden Prüfugen : Die Abi-Noten der NRW-Ministerinnen und Minister

Auch einflussreiche Politiker, wie Hendrik Wüst, mussten die Abiturprüfung hinter sich bringen. Wie sie dabei abgeschnitten haben und was sie den derzeitigen Abiturienten mit auf den Weg geben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Abinoten von Menschen, die heute das Land regieren Für rund 80.000 junge Menschen in NRW geht es jetzt in die heiße Phase: Die Abiprüfungen stehen an. Das haben fast alle Mitglieder der Landesregierung auch schon erlebt. Einige verraten auch, wie es gelaufen ist.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist Jurist. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hat einen Abschluss als Diplom-Pädagogin, Familienministerin Josefine Paul (Grüne) hat unter anderem Geschichte studiert und könnte sich darüber mit Staatskanzleichef Nathanael Liminski (CDU) fachlich austauschen, zu dessen Studienfächern Mittelalterliche und Neuere Geschichte gehörte. Lebenswege sind unterschiedlich, aber für fast alle Regierungsmitglieder gehörten das Abitur und ein Studium dazu.

Sie können sich vielleicht in das hineinfühlen, was jetzt rund 80.000 junge Menschen in NRW bewegt. Ab Mittwoch, 19. April gehen rund 72.000 von ihnen an Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorf-Schulen ins Abitur. Schon ab Dienstag, 18. April, geht es für knapp 8.900 junge Leute an den Berufskollegs mit den Prüfungen los.

Einige der NRW-Ministerinnen und Minister verraten ihre Abiturnoten und geben den Prüflingen dieses Jahres Tipps und Mutmacher-Botschaften auf den Weg.

Hoch hinaus kommen kann man allerdings nicht nur mit dem Sprungbrett „Abitur“. Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat einen Hauptschulabschluss und eine Lehre gemacht und im Handwerk gearbeitet. Er sagt, dass ihm sein Werdegang Vorteile gebracht hat. Zum Kabinett gehört außerdem der Parlamentarische Staatssekretär Josef Hovenjürgen (CDU). Auch er ist vom Hauptschulabschluss aus in die Karriere gestartet.

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident, hat sein Abitur im Jahr 1995 mit einem Notenschnitt von 2,5 bestanden.

Seine Botschaft an die Prüflinge: „Ich bin sicher, dass die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten in Nordrhein-Westfalen die letzte große Herausforderung ihrer Schullaufbahn fokussiert angehen. Ich wünsche ihnen auch die nötige Ruhe und Lockerheit. Vertrauen Sie auf Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten – dann werden Sie Ihr Abitur erfolgreich meistern! Für die Prüfungen wünsche ich Ihnen ebenso alles Gute wie für den Weg danach – ob in einer Ausbildung, im Studium oder während eines freiwilligen sozialen Jahres. Die Zukunft steht Ihnen offen – unser Land braucht engagierte junge Leute in allen Bereichen!“

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sein Abitur im Jahr 1995 gemacht. Foto: dpa/Marius Becker

Benjamin Limbach (Grüne), Justizminister, hat sein Abitur mit der Note 2,0 bestanden. Er erinnert sich noch an die beste Note auf seinem Abizeugnis: In Geschichte hatte er 14 Punkte geholt, ein „Sehr gut“. Gegen weniger hervorragende Ergebnisse hilft Humor: „Die schlechteste Note habe ich sofort und mit Absicht vergessen“, sagt der Minister.

Seine Botschaft an die Prüflinge dieses Jahres: „Nutzt Eure Möglichkeiten, folgt Euren Talenten und bleibt vor allem immer neugierig.“

Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) erinnert sich noch an seine Bestnote in Geschichte. Foto: dpa/-

Mona Neubaur (Grüne), Wirtschafts- und Klimaministerin, hatte einen Abischnitt von 2,8.

Ihre Botschaft: „Tausende junge Nordrhein-Westfälinnen und Nordrhein-Westfalen stehen gerade vor einem wichtigen Abschnitt in ihrem Leben. Ich wünsche allen Glück und vor allem starke Nerven für die bevorstehenden Abiturprüfungen. Zusammen mit den anderen tausenden jungen Menschen, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss machen, seid ihr die Zukunft NRWs.“

Wirtschafts- und Klimaministerin Mona Neubaur (Grüne) wünscht allen Abiturientinnen und Abiturienten viel Glück. Foto: dpa/Federico Gambarini

Nathanael Liminski (CDU) Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei. Seine Abitur-Durchschnittsnote betrug 1,1. Sein bestes Abiturfach war Geschichte mit 1+ (15 Punkte), die schlechteste Note war eine 2+ in Biologie (12 Punkte).

Seine Botschaft: „Mit guten Tipps vor einer Prüfung ist es ja so eine Sache. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, sich selbst nicht verrückt zu machen oder machen zu lassen, sondern bestmöglich die Ruhe zu bewahren. Schließlich hat man alle Prüfungen bisher auch irgendwie ordentlich bewältigt, da spricht schon die Wahrscheinlichkeit für Erfolg auch im Abitur. Ich halte allen Prüflingen in jedem Fall die Daumen! Es lohnt sich: Danach tun sich vielfältige Möglichkeiten auf wie nur selten im Leben.“

Nathanael Liminski (CDU), Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei glänz mit seiner Abiturnote. Foto: dpa/David Young

Josefine Paul (Grüne), Familien- und Integrationsministerin, hatte die Abinote 2,1.

Ihre Botschaft: „Die Abiturprüfungen sind für viele eine besondere Phase im Schulleben. Für viele sind sie mit Stress verbunden und einer sehr intensiven Lernzeit, aber sie bedeuten auch den Abschluss einer Lebensphase. Gerade in den zurückliegenden Jahren der Corona-Pandemie mussten junge Menschen auf vieles verzichten, was diese Lebensphase und den Übergang zum Erwachsenenleben ausmachen. Deshalb drücke ich nicht nur allen die Daumen für die Prüfungen, sondern wünsche allen auch viel Spaß beim Feiern und dem Genießen des Erreichten.“

Familien- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) wünscht allen Abiturientinnen und Abitureinten auch viel Spaß beim Feiern und dem Genießen des Erreichten.“ Foto: dpa/Malte Krudewig

Ina Brandes (CDU), Kultur- und Wissenschaftsministerin, umschrieb ihre Abiturnote lachend: „Für einen Studienplatz in Humanmedizin hätte ich einen guten Medizinertest gebraucht. Aber für Jura hätte es locker gereicht.“ Studiert hat sie dann allerdings Politikwissenschaften, Geschichte und Englische Philologie.

Ihre Botschaft: „Ich drücke allen Abiturientinnen und Abiturienten die Daumen und hoffe, dass sie nach der großen Party schnell wieder Lust auf neues Wissen haben. Lebenslanges Lernen – in der Ausbildung, im Studium und im Job – sind der Schlüssel für ein erfolgreiches Berufsleben.“