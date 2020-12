Kostenpflichtiger Inhalt: Der positive Jahresrückblick : Die 20 schönsten Geschichten des Jahres 2020

2020 ist in der Region viel passiert - auch viel Gutes. Foto: dpa/Patrick Pleul

Aachen Was für ein Jahr: 2020 war maßgeblich geprägt von der Coronavirus-Pandemie. Doch neben den Einschränkungen und Sorgen gab es in unserer Region auch in diesem Jahr viele positive Geschichten und inspirierende Menschen. Das hier sind die 20 schönsten Geschichten des Jahres.