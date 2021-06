Unwetter in der Region : Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Unwetter in der Region

Der DWD warnt vor Unwettern am Abend. (Symbol) Foto: dpa/Santarpan Roy

Region Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Samstagabend vor schweren Unwettern in der Region gewarnt.

Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr könne es einer Information des DWD zufolge zu schweren Gewittern in den Kreisen Heinsberg und Düren sowie der Städteregion Aachen kommen.

In einer Vorabmeldung warnte der Wetterdienst unter anderem vor heftigem Starkregen, Hagel mit Korngrößen bis zu 5 cm und schweren Sturmböen bis zu 100 km/h. Die Zugbahn des Gewitterclusters sei aber noch unsicher. Voraussichtlich ziehe das Gewittergebiet von Südwesten her durch die Region.

Schwerpunkt dürfte die zweite Nachthälfte sein. In der Nacht seien „auch orkanartige Böen drin, großer Hagel und Starkregen“, sagte eine Sprecherin des DWD am Samstag.

Der Samstag brachte den Menschen in NRW zunächst eine kleine Verschnaufpause nach der tagelangen Hitze. Erwartet wurden Höchsttemperaturen von 29 bis 32 Grad und kein Niederschlag.

Am Sonntag sollen sich nach Angaben des Wetterdienstes vom frühen Nachmittag an neue Gewitter entwickeln - auch wieder mit teilweise schweren Sturmböen, Starkregen und Hagel. Schwerpunkt könnte zunächst die Südhälfte von NRW werden. Die Unwetter würden dann wahrscheinlich nach Norden ausgreifen, und möglicherweise werde NRW auch in der Nacht zum Montag davon getroffen.