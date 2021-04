Sparkurs trifft vor allem NRW : Deutsche Bank schließt Filialen in Jülich und Wegberg

Frankfurt/Main Der Abbau von knapp 100 Filialen der Deutschen Bank trifft vor allem Großstädte und NRW. Allein hier sollen 37 Standorte dicht gemacht werden, darunter die Filialen in Jülich und Wegberg.

Außerdem sind vier Filialen in Düsseldorf sowie jeweils drei in Köln und Essen betroffen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Übersicht auf der Homepage des Geldhauses hervorgeht. In Berlin sind insgesamt sechs Filialen betroffen, in Hamburg, München und der Bankenmetropole Frankfurt jeweils vier.