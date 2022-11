Unsere neuen Angebote : Deshalb lesen jetzt so viele Zeitungskunden auch digital

Erika (links) und Annelie Böhm lesen ihre Zeitung jetzt sowohl in der gedruckten Form als auch am Tablet digital als E-Paper. Zusätzlich genießen die beiden auch die Vorzüge der Webseite der Zeitung mit allen aktuellen Inhalten. Foto: MHA/Bernd Büttgens

Service Aachen Zum Beispiel Familie Böhm: Die Zeitung in allen Ausspielformen ist dort in der Anwendung. Als E-Paper auf dem Tablet am Abend, gedruckt auf dem Frühstückstisch und als aktueller regionaler Nachrichtenkanal auf PC und Handy.

Erika und Annelie Böhm machen es jetzt so: Am Morgen wird wie schon immer Zeitung gelesen, aber seit neuestem gibt es nicht mehr die Verabredung, wer welchen Zeitungsteil als erste lesen darf. „Die Lage ist jetzt sehr entspannt. Annelie liest weiter die gedruckte Aachener Zeitung, und ich lese die E-Paper-Ausgabe auf dem iPad“, sagt Erika Böhm.

Um es noch runder zu machen: Das Ehepaar aus Aachen-Laurensberg, passionierte Zeitungsleserinnen seit Jahrzehnten, hat sich mit dem neuen Angebot unserer Zeitung auseinandergesetzt und prompt zugeschlagen. Erika Böhm sagt, dass die Online-Registrierung reibungslos lief und dass sie jetzt vor allem erstaunt seien, „welch bunter Strauß an neuen Möglichkeiten sich damit auftut“.

Thomas Thelen, Chefredakteur der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten, freut sich über die Resonanz, die das Medienhaus in diesen Tagen vielfach erreicht: „Wir sind sehr froh, dass unsere Abonnentinnen und Abonnenten so interessiert die digitalen Angebote nutzen. Das E-Paper in der Vorabendausgabe ist fraglos ein gutes Argument. Vor allem aber der freie Zugang zu allen Online-Inhalten von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten auf der Webseite aachener-zeitung.de und unserer News-App, auf denen wir kontinuierlich sieben Tage die Woche aktuelle Inhalte liefern, scheinen die Kundschaft zu überzeugen.“ Das „digitale A“, das seit der heutigen Ausgabe im Titelkopf der Zeitung in flottem Gelb und Blau zu finden ist, ziert alle Produkte der Redaktion.

Ulrich Rible schätzt die Vorzüge des digitalen Lesens. Der Linnicher kann seine Zeitung jetzt bereits in einer Vorabendausgabe als E-Paper lesen. Foto: MHA/Lukas Rible

Erika und Annelie Böhm sammeln jetzt viele Erfahrungen mit dem neuen Angebot ihrer Zeitung und sind hochzufrieden. Sie lernen die digitalen Seiten kennen, waren in wenigen Schritten online unter aachener-zeitung.de/komplett registriert und genießen ohne Zuzahlung die digitalen Möglichkeiten. Erika Böhm sitzt jetzt vor ihrem PC im gemütlichen Wohnzimmer, Startseite dort ist die Homepage der Aachener Zeitung.

Info Plus die Online-Artikel Sie haben als Abonnentin oder Abonnent freien Zugang zu allen exklusiven Inhalten von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten auf der Webseite aachener-zeitung.de. Ständig werden neue Nachrichten eingestellt, Sie sind über das Geschehen in Ihrem direkten Umfeld und in der Region jederzeit auf dem Laufenden. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Das sind zusätzliche Vorteile: Viele Artikel haben eine praktische Vorlesefunktion. Es gibt reichlich Unterhaltung wie beispielsweise täglich neue Rätsel und ein Rätsel-Archiv. Empfehlenswert ist auch unsere News-App: Für unterwegs empfehlen wir Ihnen, sich unsere AZ/AN-News-App auf Ihrem Smartphone einzurichten.

Am Morgen hat sie sich mit großem Interesse die digitale Version eines Berichts über das „Viktoria“-Neubauprojekt im Frankenberger Viertel in Aachen angeschaut. „Schon der Bericht und die Fotos im E-Paper und in der Zeitung fand ich sehr informativ“, sagt die Leserin. „Aber die Aufbereitung auf der Webseite mit einem sehr hintergründigen Video, das auch die Geschichte des Projekts zeigt, und mit einer reichhaltigen Bildergalerie und vielen Zusatzinfos hat mich begeistert.“ Annelie Böhm bewertet das neue Leseerlebnis emotional: „Wir sind überrascht und erfreut zu sehen, dass unsere Zeitung heute so viel mehr ist als die gedruckte Ausgabe.“

„Seit dem Sommer informieren wir die Kundinnen und Kunden von Heinsberg bis Monschau von Aachen bis Düren über die umfangreichen Weiterungen ihres Abonnements in Richtung Digitales. Inzwischen haben wir bereits die Hälfte unserer Zeitungskunden, die bislang die gedruckte Ausgabe gelesen haben, zusätzlich von unseren Online-Angeboten überzeugen können“, sagt Lesermarkt-Leiterin Nele Toye.

„Wir erweitern Ihr Abonnement der gedruckten Zeitung zu einem Komplett-Abo“, zitiert Toye das Motto, das im Medienhaus Aachen in diesen Wochen mit großer Priorität vorangetrieben wird. Die Grundhaltung ist klar: Trumpf sind Nachrichten aus der Region, Nachrichten aus der Heimatstadt, aus der direkten Umgebung – und das auf allen Kanälen, jederzeit, aktueller denn je.

Info Plus das E-Paper Ihre Lokalausgabe in gewohnter Optik 1:1 als digitale Zeitung. Bereits gegen 20 Uhr am Vorabend auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Computer. Und eine Archivfunktion sorgt dafür, dass Sie alte Zeitungen nicht unbedingt stapeln müssen, sondern Artikel wieder und wieder digital lesen und auch per E-Mail verschicken können.

„Ich bin ja begeistert, meine Jülicher Zeitung jetzt immer schon am Abend im E-Paper auf dem Tablet lesen zu können“, sagt Ulrich Rible. Der langjährige Amtsleiter in der Herzogenrather Stadtverwaltung geht just in diesen Tagen in Pension. Zeit für was Neues könnte man denken, und Rible lacht. Die neue Art, die Zeitung zu lesen, ist schon ein guter Anfang für den Linnicher.

Über die zusätzlichen Möglichkeiten des digitalen Zeitungsangebots, die ihm heute frei zur Verfügung stehen, hat er sich nun auch informiert, und er will als nächstes die Webseite und die App erkunden. Der Newsletter mit den wichtigsten Berichten des laufenden Tages kommt am Mittag um 12 Uhr und abends um 19 Uhr per Mail und überzeugt die Kundschaft von der Aktualität des Angebots. „Die Newsletter schaffen auf alle Fälle eine gute Übersicht“, sagt Rible.

Info Plus Newsletter Die Zusammenfassungen der wichtigsten Ereignisse und besten Artikel des Tages kommen kompakt und übersichtlich zu Ihnen. Frei Haus, einfach reinklicken und das lesen, was Sie besonders interessiert! Sonntags bis freitags um 12 und 19 Uhr finden Sie zuverlässig in Ihrem E-Mail-Postfach die aktuellen Newsletter „Der Tag am Mittag“ und „Der Tag am Abend“. Am Samstag gibt‘s um 7 Uhr einen Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Weitere Newsletter haben spezielle Themen: Kultur, Alemannia, die Stadt Aachen, Freundeskreis, Dreiländerschmeck – es gibt diese und viele weitere Angebote.

Über den Stau auf der A 44 schon auf der Zeitungs-Webseite oder in der News-App der Zeitung informiert zu werden, wenn er gerade entsteht und nicht erst am nächsten Tag, wenn er längst Geschichte ist, findet Rible hilfreich. Dass die Zeitungsredaktion inzwischen von aktuellen lokalpolitischen Entscheidungen quasi direkt nach der Entscheidungsfindung im Sitzungssaal auf der Webseite und in der App berichtet, hat er schon selbst erlebt.

„Das Schöne ist ja“, sagt Chefredakteur Thelen, „dass unsere Leserinnen und Leser jetzt noch mehr Möglichkeiten haben zu entscheiden, wann und wo sie sich wie informieren möchten. Und vielleicht entwickeln sie ja auch neue Rituale mit unseren digitalen Kanälen. So habe ich das zum Beispiel bei mir selbst erlebt.“

Das Qualitätsversprechen der gedruckten Zeitung gibt die Zeitungsredaktion natürlich auch für die digitalen Kanäle. Leser Rible sagt: „Ich bin sehr angetan von dieser Art, die Zeitung zu lesen. Und das nicht nur im Urlaub, wo ich inzwischen wie selbstverständlich die Nachrichten aus der Heimat lese.“ Auch daraus macht er keinen Hehl: „Nachhaltig sind die digitalen Lösungen ja auch. Wer sich darauf gezielt festlegt, spart viel Altpapier pro Jahr.“

Ein weiterer Vorteil: War man bislang auf eine Lokalausgabe festgelegt, so sind im digitalen Angebot alle Informationen aus allen Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebietes verfügbar. Nele Toye stellt ein weiteres Plus heraus, das auf der Webseite angeboten wird: „Die Abonnentinnen und Abonnenten können sich viele Artikel auch vorlesen lassen. Klicken und hören – dieser Service ist sehr beliebt.“

Thomas Thelen rundet die ersten Erfahrungen mit der Digitalisierungswelle so ab: „Natürlich müssen unsere Kundinnen und Kunden sich nicht von ihren lieb gewonnenen Ritualen verabschieden. Sie können weiterhin ihre Zeitung, die wir auch künftig in Ihren Briefkasten liefern, zum Frühstück lesen oder längere Artikel zurücklegen und diese entspannt lesen, wann und wo Sie wollen. Aber wir bieten mit dem Online-Angebot viele, viele neuen Möglichkeiten, die komplette Breite unserer Redaktionsleistungen zu erleben: die Videos, Audios, die Foren, die Newsletter und vor allem die vielen aktuellen Nachrichten über den Tag.“