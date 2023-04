Nahverkehr : Der Verkauf des Deutschlandtickets ist gestartet

Berlin Ab 1. Mai können Fahrgäste im Nah- und Regionalverkehr mit dem bundesweit gültigen Deutschlandticket unterwegs sein. Verkauft wird es ab heute. NRW plant eine Reihe von Zusatzregelungen, die aber nur innerhalb des bevölkerungsreichsten Bundeslandes gültig sein werden.

Zum beliebten 9-Euro-Ticket gibt es eine Reihe von Unterschieden: Das Deutschlandticket ist ein Abonnement, das monatlich kündbar ist. Es ist an eine Person gebunden und kann nicht an andere Nutzer weitergereicht werden. Die Verkehrsbetriebe verkaufen es online und über die jeweilige Handyapp. Es kann auch über die Kundenzentren bestellt werden. Ab 1. Mai kann es digital auf dem Handy genutzt werden. Alternativ ist auch eine Chipkarte möglich. Ein Kauf an Automaten oder in Papierform ist allerdings nicht vorgesehen.