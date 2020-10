Kostenpflichtiger Inhalt: Bei Monschau eingefangen : Der Verdachtswolf ist nur ein halber und stammt aus Belarus

Das Tier war an einem Samstag Ende September in Rohren aufgetaucht. Foto: Stefan Hunds

Aachen/Monschau Das Einfangen gestaltete sich vor gut einem Monat in Monschau spektakulär. Der Fang, der vorübergehend im Aachener Tierheim landete, schien es auch zu sein: War tatsächlich ein Wolf Wanderern in der Eifel gefolgt? Jetzt steht fest: Das Tier ist ein Wolfshybrid – also eine Kreuzung aus Wolf und Hund – und stammt aus Belarus.