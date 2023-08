Immer mehr Unternehmen zahlungsunfähig : Der Sinn von Pleiten

Jede Insolvenz ist für die Beteiligten schmerzhaft. Trotzdem macht es keinen Sinn, ein Unternehmen künstlich am Leben zu halten. Foto: dpa/Martin Schutt

Meinung Düsseldorf Unternehmen, die nicht aus eigener Kraft bestehen können, dürfen nicht künstlich am Leben erhalten werden. Was in der Pandemie teils kaschiert wurde, wird jetzt zwangsläufig sichtbar.

Von Georg Winters​

Es mag hart klingen, aber Insolvenzen gehören zum Wirtschaftsleben. Ein Unternehmen, das nicht aus eigener Kraft existieren kann, darf nicht dauerhaft mithilfe anderer künstlich am Leben erhalten werden. Das ist ein Fehler, den die Politik in der Pandemie bei den Corona-Hilfen gemacht hat. Auch wenn sie in der gebotenen Eile bei Soforthilfen nicht alle schwarzen Schafe aussortieren konnte – es gab Firmen, die ohne Wenn und Aber und schon vorher erkennbar keine Hilfe hätten bekommen dürfen. Insofern haben Regierungen mitunter den Untergang von Unternehmen verlangsamt. Dass sie Corona-Hilfen zurückfordern, ist ihr gutes Recht, denn diese Hilfsleistungen waren nie anders geplant. Und man muss sich davor hüten, diese Rückzahlungspflicht jetzt als den maßgeblichen Grund für den endgültigen Zusammenbruch von Wackelkandidaten zu sehen. Wenn Unternehmen scheitern, dann nicht allein an der Rückzahlungspflicht für staatliche Hilfsleistungen, sondern auch daran, dass ihr Geschäftsmodell nicht funktioniert, dass ihnen die Innovationskraft fehlt, dass sie keine Lösung für die Unternehmensnachfolge finden, und im Handel scheitern sie mitunter auch immer noch daran, dass es an der Bereitschaft mangelt, sich den Erfordernissen des Online-Zeitalters zu stellen.