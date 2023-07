Hohe Umfragezahlen : Der schwierige Umgang mit der AfD in den Rathäusern

Mit Robert Sesselmann (AfD) wurde im Thüringer Kreis Sonneberg das erste Mal ein Abgeordneter der AfD zum Landrat gewählt. Angesichts hoher Umfragewerte könnte der Einfluss der Partei auf kommunaler Ebene wachsen. Foto: dpa/Daniel Löb

Analyse Düsseldorf Die demokratischen Parteien stecken in einem Dilemma: Die AfD ist in manchen Kommunen so stark, dass es kaum ohne sie geht. Welche Kooperation erlaubt ist und welche nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Kessler

Die Gretchenfrage der Kommunalpolitik für die CDU lautet derzeit: Wie hältst du es mit der AfD? Seit der Parteivorsitzende Friedrich Merz die Debatte losgetreten hat, hagelt es Kritik auch aus den eigenen Reihen. Die Mahner berufen sich auf den Beschluss des CDU-Parteitags, der jede Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ablehnt.

Daran will auch Merz nicht rütteln, aber er will zugleich nicht alle Formen eines abgestimmten Verhaltens mit der AfD verbieten. Tatsächlich ist der Ablehnungsbeschluss des CDU-Parteitags gar nicht so apodiktisch formuliert. Dort heißt es wörtlich: „Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab.“ Doch was ist mit Zusammenarbeit konkret gemeint?

Tatsächlich läuft die Politik in einer Gemeinde, der untersten Ebene des demokratischen Staates, anders ab als in Land oder Bund. Der Gemeinderat als handelndes Organ einer Kommune hat keine Gesetzgebungshoheit. Er muss sich konkret um den Schulbau, die Renovierung des Hallenbads, ein Kitakonzept oder die Planung eines Freizeithafens am Rhein kümmern. Er weist neue Gewerbegebiete aus oder richtet ein Drogenhilfezentrum ein.

Das erfordert Kenntnisse in der Sache und oft eine parteienübergreifende Zusammenarbeit. Zwar gibt es vor allem in größeren Städten und Gemeinden regelrechte Koalitionen, aber oft entscheiden die Räte auch mit wechselnden Mehrheiten.

Wenn die AfD hinzukommt, wird es schwierig. Was ist, wenn von ihr plötzlich ein Antrag etwa zum Bau einer Oberschule kommt, wie es vor einiger Zeit im sächsischen Görlitz geschehen ist? Die CDU im Stadtrat hatte zuvor den Antrag zurückgezogen, weil der Bau dem Oberbürgermeister der gleichen Partei zu teuer war. Die AfD-Fraktion bringt ihn erneut ein und erhält die Zustimmung der Christdemokraten und der Grünen. Erlaubte Zusammenarbeit oder nicht?

Die Grünen-Fraktionschefin Jana Krauß bringt das Dilemma auf den Punkt: „Entweder ich verliere das Gesicht vor meinen Wählern, die diese Schule wollen, oder ich gelte als moralisch nicht integer, weil ich der AfD zustimme.“

Die FDP fuhr in Hamburg bis zur Bürgerschaftswahl 2020 zweigleisig. Aus ihrer Sicht vernünftigen AfD-Anträgen etwa zur Verlängerung einer U-Bahn-Linie oder der Einrichtung öffentlicher Toiletten stimmte sie zu, insgesamt 48 Mal in einer Legislaturperiode. Geholfen hat es ihr nicht. Sie flog bei den letzten Wahlen aus der Bürgerschaft. Anders ist die Situation in Gelsenkirchen, der Kommune mit dem höchsten AfD-Anteil in NRW (12,9 Prozent). Dort lehnen alle anderen Parteien Anträge der AfD ab, selbst wenn sie nahe an den eigenen Vorhaben liegen.

Unstrittig ist sicher, dass Anträge und Vorhaben, die von den demokratischen Parteien initiiert werden, nicht entwertet sind, wenn auch die AfD mitstimmt. Auch eine Totalblockade aller kommunalpolitischen Vorgaben eines AfD-Landrats, der nun mal die Vorlagen für den Kreistag formulieren muss, verträgt sich nicht mit dem demokratischen Prinzip. Wenn der neue Landrat von Sonneberg, Robert Sesselmann, sich für die Ansiedlung eines wichtigen Arbeitgebers oder die Bildung eines Abwasserverbands stark macht, können sich dem die anderen Parteien kaum verweigern, wenn es sich um sachbezogene Vorlagen handelt.

Anders sieht es dagegen bei Anträgen aus, die deutlich die Handschrift der AfD tragen. In Bautzen stimmte die CDU dafür, Asylbewerbern ohne Aufenthaltsrecht, die „vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind“, die Integrationsleistungen zu entziehen. Das heißt, deren Kinder dürfen keine Kita oder Schule mehr besuchen. Wenn sich ein solcher Prozess über Jahre hinzieht, ist das pure Diskriminierung von Ausländern. Hier muss die CDU eine Brandmauer aufziehen.

Auch Fraktionsgemeinschaften oder förmliche Koalitionen auf kommunaler Ebene sind abzulehnen. Sie werten die AfD zu einer demokratischen Partei auf – obwohl sie wie im Fall Thüringen teilweise „gesichert rechtsextremistische“ Ansichten (Verfassungsschutz) vertritt. Auch hier ist der Abgrenzungsbeschluss bindend.

Das Gleiche gilt für die Wahl von AfD-Vertretern in wichtige Ämter – etwa als Kulturamtsleiter oder Verwaltungsrat einer Sparkasse. Handelt es sich um eine Person mit rechtsextremen Kontakten oder Auffassungen, ist die Wahl abzulehnen. Schließlich hätte eine solche Person womöglich Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen oder könnte gar Ordnungskräfte anweisen. Bei einem rechtskonservativen Kandidaten oder Kandidatin ist dies anders.