Wie Julis Geschichte weitergeht : Der schwarze Räuber und das Mädchen aus der Zeitung

Ein prächtiges Paar: Juli Wagner mit ihrem Asssistenzhund Dex, für den unsere Leserinnen und Leser mehr als 15.000 Euro gespendet hatten. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Über 15.000 Euro spendeten unsere Leserinnen und Leser, damit Juli Wagner einen Assistenzhund bekommt. Mittlerweile sind die beiden ein lustiges Paar. Ein Besuch.

Das Bild ist bei jedem Besuch das gleiche: Die kleine Juli Wagner liegt auf ihrem großen, hohen Bett. Und sie strahlt. „Was sonst“, denkt man automatisch, wenn man die 13-Jährige schon ein paar Mal besucht hat. Was sonst als liegen? Bei einem Menschen, der mindestens 20 Stunden am Tag liegend verbringen muss, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, ihn so anzutreffen.

Was sonst als strahlen? Julis positiver Blick aufs Leben und ihre Lebensfreude imponieren. Julis Lachen kann gut und gerne als ihr Markenzeichen durchgehen. Trotz allem.

Wobei: Dieses „trotz allem“ würde Juli nie denken, sagen oder schreiben. Es ist die typische Sicht des Außenstehenden auf Julis Leben, und der außenstehende Reporter hat da schon einiges von Juli gelernt. Zum Beispiel, dass sie nicht an einer Krankheit leidet. Julis Handicap wird verursacht durch das Ehlers-Danlos-Syndrom VII, einen seltenen Gendefekt. Und Juli leidet nicht an diesem Defekt, sondern lebt mit ihm seit ihrer Geburt. Punkt.

Außerdem – noch ein Beispiel – ist Juli nicht 20 Stunden am Tag ans Bett gefesselt, wie ein Reporter gerne mal drauflos formuliert, wenn mit ihm die Bilder durchgehen. „Ich bin nicht gefesselt“, hat Juli bei einem früheren Treffen einmal gesagt, „ich kann nur nicht so lange aufrecht sitzen.“ Und dass Außenstehenden und Nicht-Betroffenen dies wie ein Gefangensein im eigenen Körper vorkommen mag – geschenkt. Juli ist so in diese Welt hineingeboren worden. Es ist ihr Leben. Noch mal Punkt.

An diesem Morgen hat sie aber auch sofort eine wichtige Information für den Besucher von der Zeitung. „Ich werde immer noch auf der Straße erkannt“, sagt sie, und in ihrer Stimme schwingt ein Stolz mit, wie ihn wohl jeder Teenager verspürt, wenn er es zu einer gewissen lokalen Prominenz gebracht hat.

Bei Juli ist es bereits fast zwei Jahre her, dass sie zum „Mädchen aus der Zeitung“ wurde. Unsere Zeitung berichtete damals über ihren Fall – aber nicht bloß wegen ihres seltenen Syndroms, sondern vor allem wegen der Art und Weise, wie die damals Elfjährige damit umging.

Juli wollte sich einen Assistenzhund zulegen und ausbilden lassen, damit sie später einmal, wenn sie volljährig ist, möglichst weitgehend selbstständig leben kann. Und da die Krankenkassen eine solche tierische Hilfe in ihrem Fall nicht bezahlen wollten, nahm sie die Sache selbst in die Hand. Sie malte Postkarten und verkaufte diese im Internet, um ihren Wunschtraum zu finanzieren.

Als unsere Zeitung Juli Wagner und ihre Mutter Sandra Duin das erste Mal besuchte, hatte die Elfjährige bereits das Geld für einen halben Assistenzhund beisammen – ein imponierender Erfolg, wenn man bedenkt, dass solche Tiere inklusive jahrelanger Ausbildung bis zu 30.000 Euro kosten können. Julis Lebensmut und Engagement beeindruckten auch unsere Leserinnen und Leser: Binnen weniger Tage spendeten diese mehr als 15.000 Euro. Der kleine Mensch mit dem großen Kämpferherzen hatte viele Herzen erobert, und aus dem halben Hund war ganz nebenbei ein ganzer geworden.

Allerdings zunächst nur auf dem Papier. Die Suche nach dem richtigen Tier begann, Juli und ihre Mutter standen auf den Wartelisten mehrerer Züchter, das Warten zog sich, aber dann ging es doch ganz schnell. Vor knapp einem Jahr zog Dex in die Wohnung im Aachener Stadtteil Burtscheid ein, damals ein kleiner, tapsiger Labradoodle-Welpe. Ein lustiges Paar fand da zusammen. Unsere Zeitung schrieb damals vom „kleinen schwarzen Knubbel, der nicht still hält“, und dem „Wackelpudding, der sich kaputtlacht“.

Wobei: Die kleine Juli als „Wackelpudding“ zu bezeichnen, hat nichts damit zu tun, dass mit dem Journalisten mal wieder die Bilder durchgehen, sondern es ist ein Zitat. Julis Mutter hat ihre Tochter so genannt, um zu beschreiben, was der Gendefekt mit ihrem Körper anstellt. Es ist eine Art Bindegewebsschwäche, wegen der die Gelenke nicht richtig zusammengehalten werden und keine Stabilität haben – „wie ein Wackelpudding“ sei ihre Tochter auf die Welt gekommen, hatte Sandra Duin gesagt.

Mutter und Tochter pflegen einen sehr offenen, ehrlichen Umgang, was Julis Gendefekt angeht. Juli weiß alles über ihr Syndrom. Über ihre wahrscheinliche Lebenserwartung, über ihre Einschränkungen. Sie könnte all die Dinge beim Namen nennen, die sie nie können wird. Aber sie konzentriert sich lieber auf die Sachen, die sie kann. Und das ist ja auch ganz schön viel.

Zum Beispiel kann sich der kleine Wackelpudding immer noch so richtig kaputtlachen, das zeigt sich bei diesem Treffen. Warum überhaupt dieser erneute Besuch nach einem weiteren knappen Jahr? Chronistenpflicht. Julis Leben und ihre Art zu leben haben viele Leserinnen und Leser berührt. Da muss man dann auch schreiben, wie es weitergeht. Wer gespendet hat, will ja schließlich auch wissen, was mit dem Geld passiert.

Das investierte Geld ist, nun ja, mittlerweile ziemlich groß geworden. Aus dem kleinen schwarzen Knubbel ist ein stattlicher schwarzer Wirbelwind geworden, oder – wie es im Treppenhaus eine Nachbarin formuliert, die Dex offenbar länger nicht gesehen hat – „ein ganz schöner Kaventsmann“. Als solcher schießt er dem Besucher erst einmal entgegen und beäugt und bebellt ihn misstrauisch. Als Assistenzhund kann Dex auch Wachhund.

Wobei er ja eigentlich noch kein richtiger Assistenzhund ist, sondern eher ein heranwachsender – mit immer wieder aufblitzenden Lausebengel-Augenblicken. „Ich habe zurzeit zwei Pubertiere im Haus“, sagt Sandra Duin mit Blick auf Juli und Dex. Aber sie lacht dabei, und man hat nicht den Eindruck, als fände sie das besonders schlimm. „Aus dem kleinen schwarzen Knubbel ist ein schwarzer Räuber geworden“, sagt Juli über Dex.

Doch Dex, der vor kurzem ein Jahr alt wurde, arbeitet an seinem Benehmen. Regelmäßig kommt eine Hundetrainerin, und Dex macht Fortschritte, auch wenn der Weg zum hochqualifizierten Assistenzhund noch weit ist. Sandra Duin nennt ein Beispiel: „Wenn ich mein Schlüsselbund fallen lasse, hebt Dex es sofort auf. Und in 90 Prozent der Fälle bringt er es mir auch ...“ Die übrigen zehn Prozent fallen in die Kategorie Räuber. „Aber er ist ja auch noch sehr jung“, sagt Juli.

Auf Anraten der Trainerin nimmt die Familie Dex nun überall mit hin. Alle möglichen Situationen soll er kennen und damit später auch einmal beherrschen lernen. Vor allem Stresssituationen. Baustellenlärm zum Beispiel. Die Sirenen von Einsatzfahrzeugen. Oder große Menschenmengen. Dex muss lernen, in solchen Fällen ruhig zu bleiben, damit er Juli eine Hilfe sein kann.

Bisweilen klappt das schon erstaunlich gut. Da Juli ein großer Radsportfan ist und es enge familiäre Verbindungen zu einem Profirennstall gibt, war man im Sommer beim Tour-de-France-Finale in Paris, wo die Fahrer Runde um Runde auf den Champs-Élysées drehen. Mehr Menschenmenge geht kaum. Doch nachdem er sich das Ganze zwei Runden lang angeschaut hatte, legte sich Dex seelenruhig aufs Pflaster der französischen Hauptstadt. Tour-de-France-Spektakel hin oder her. „Jetzt wird in der Ausbildung das Fundament gelegt“, sagt die Mutter. „Wenn die Basissachen nicht funktionieren, habe ich ja auch nichts davon“, sagt die Tochter.

Doch bestehen diesbezüglich keine Sorgen. Die Anlagen des Vierbeiners sind jedenfalls gut, sagt die Trainerin. Er hat das Talent zum Assistenzhund, auch wenn seine Ausbildung noch ein paar Jahre dauern wird. Was aber mindestens genauso wichtig ist: Auch die Chemie stimmt zwischen Mensch und Tier. Wenn Juli sich von ihm entfernt, wenn sie etwas ohne ihn macht, wird Dex nervös.

Und Juli mag Dex so sehr, dass sie ihn am liebsten heiraten würde. Warum das? „Ich wollte immer mal einen Hund heiraten“, sagt die 13-Jährige, „denn ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal einen Mann heiraten möchte.“ Wieder so ein Juli-Satz, über den man anfängt nachzudenken, wenn man vor ihrem Bett steht. Also als Außenstehender.

Ein gutes Paar sind die beiden ohnehin schon. Und das bald wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit. Zurzeit ist Juli mit ihrem Rollstuhl noch oft allein in der Stadt unterwegs – und wird dort immer noch von Passanten erkannt. Dex darf sie noch nicht allein begleiten, dafür muss er noch ein paar Sachen lernen. Aber er ist auf einem guten Weg. Aus dem „Mädchen aus der Zeitung“ wird dann wohl bald das Pärchen aus der Zeitung.