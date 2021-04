Fast alle Impftermine vergeben : Der Run von „60 plus“ auf Astrazeneca

Düsseldorf Fast ist schon alles weg: Die Verfügbarkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca hat in NRW einen riesigen Ansturm ausgelöst. Es gibt zwar technische Probleme, aber die Nachfrage ist trotzdem groß. Viele Städte sind bereits am Sonntagmittag ausgebucht.

Die Impftermine für über 60-Jährige mit dem Impfstoff von Astrazeneca sind in Nordrhein-Westfalen fast alle vergeben. Bereits Sonntagmittag waren sie in vielen Kreisen und Städten wie Köln, Heinsberg, Mettmann, Oberhausen, Düren, Bielefeld, Recklinghausen, Münster, Coesfeld und Gütersloh ausgebucht.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) meldete, etwa 167.000 Menschen hätten einen Termin in einem der Impfzentren erhalten; alle Termine seien vergeben. Die KV Nordrhein teilte am Sonntagabend mit, fast 200.000 Menschen hätten einen Termin bekommen - die Vergabe sei fast abgeschlossen. Insgesamt rund 20.000 über 60-Jährige seien bereits geimpft worden, erklärten die Ärzte-Vereinigungen.

Am Samstag hatte mit der Freischaltung der Termine ein riesiger Ansturm auf die Buchungssysteme eingesetzt. Viele Menschen hatten kein Glück, kamen im Internet oder am Telefon nicht durch und bekamen keinen Termin. Für die Menge an Zugriffen von insgesamt knapp 100 Millionen am Abend seien die Systeme ziemlich stabil gelaufen, erklärte die KV Nordrhein. Die Impfungen, auch für die ab 60-Jährigen, liefen bislang problemlos, hieß es vonseiten des Ministeriums.