Nachruf auf Achim Großmann : „Der Politiker und der Mensch waren dieselbe Persönlichkeit“

Achim Großmann (links) und der damalige Europapolitiker Martin Schulz im Rahmen einer Buchvorstellung im Februar 2015. Schulz bekannte am Dienstag, dass er mit Großmann seinen „besten Freund“ verloren habe. Foto: Andreas Herrmann/ANDREAS HERRMANN

Würselen Nach langer, schwerer Krankheit ist Achim Großmann gestorben. Alte Weggefährten würdigen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretär als herausragende Persönlichkeit, der die Region viel zu verdanken hat.

Der letzte Kontakt zwischen Achim Großmann und unserer Redaktion fand in Form eines Videogesprächs statt. Großmann hatte gerade seine Chemotherapie wieder aufnehmen müssen, und aufgrund der einhergehenden Schwächung des Immunsystems mied er notgedrungen den persönlichen Kontakt. Das war Ende Januar, und knapp drei Monate später steht fest, dass er den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD und Parlamentarische Staatssekretär a. D. starb bereits am vergangenen Freitag, nur wenige Tage vor seinem 76. Geburtstag.

Achim Großmann gehörte der SPD seit 1971 an. Von 1982 bis 1996 war er Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Kreis Aachen, von 1983 bis 1995 gehörte er dem SPD-Bezirksvorstand Mittelrhein an, im Stadtrat seiner Heimatstadt Würselen saß er von 1975 bis 1998. Doch Großmanns Engagement führte ihn weit über die lokale und regionale Politik hinaus: Von 1987 bis 2009 war er Mitglied des Bundestags, stets als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Aachen. Höhepunkt seiner Laufbahn war die Zeit als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Diese Aufgabe übte Großmann von 1998 bis 2009 aus, und es ist kein Zufall, dass gegen Ende dieser Zeit der Ausbau des Aachener Autobahnkreuzes begann, den es ohne Großmann womöglich nie gegeben hätte.

Trotz der langen Zeit in Berlin und der Verdienste um Projekte von überregionaler Bedeutung verlor Achim Großmann, der eigentlich Diplom-Psychologe war, nie seine Begeisterung für die Themen auf lokaler Ebene. Das galt ganz besonders, wenn es um die Geschichte seiner Heimatstadt ging. Als Vorsitzender der Würselener Geschichtswerkstatt war er maßgeblich beteiligt am aufsehenerregenden Projekt „Schlaglichter“, in dessen Rahmen das Wirken historischer Würselener Kommunalpolitikerinnen erforscht wird. Und erst Ende vergangenen Jahres wurde sein ebenso aufwendig recherchiertes wie editiertes Buch „Rhenania Würselen“ vorgestellt, das im Rahmen der „Schriftenreihe Kulturarchiv Würselen“ erschien und die Historie der „Schwarzen Teufel vom Lindenplatz“ beleuchtete.

2009 erklärte Achim Großmann (rechts), damals noch Parlamentarischer Staatssekretär, mit Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee die Pläne zum Ausbau des Aachener Autobahnkreuzes. Foto: MHA/Berthold Strauch

Das besagte Videogespräch mit unserer Redaktion Ende Januar drehte sich um das Singer-Gelände, eine große Industriebrache im Herzen von Würselen, die in den kommenden Jahren mit Wohnbebauung bestückt werden soll. Großmann war praktisch im Schatten der Industrieanlage aufgewachsen, gegen deren vollständigen Abriss er sich einige Jahre zuvor vergebens eingesetzt hatte, und lebte auch bis zuletzt in unmittelbarer Nähe zu Singer. Auch im Angesicht seiner bereits fortgeschrittenen Erkrankung war es ihm ein Anliegen, dass das Erbe der Nadelfabrik bei der weiteren Nutzung des Geländes nicht aus dem Blick gerät, dass die neue Bebauung auf die einstige Bezug nimmt. „Um sich in einer Stadt wohlzufühlen, braucht es einen Identitätsanker“, erklärte Großmann damals. Bei der Investorin, der Aachener Landmarken-Gruppe, zeigte man sich beeindruckt von Großmanns Expertise zu Singer und kündigte noch vor wenigen Wochen an, im Verlauf des weiteren Prozesses Kontakt zu ihm halten zu wollen. Das ist nun nicht mehr möglich.

Zu den engsten Weggefährten Achim Großmanns zählte Martin Schulz (SPD), ehemals Präsident des Europäischen Parlaments, Bundestagesabgeordneter und Würselener Bürgermeister. „Der Politiker Achim Großmann und der Mensch Achim Großmann waren ein und dieselbe Persönlichkeit. Es gab bei Achim nichts Verstelltes, nichts Gespieltes, er war authentisch, wie wir das heute bezeichnen würden“, sagte Schulz am Dienstag. „Das, glaube ich, war der Grund, warum so viele Menschen ihm so viel Vertrauen entgegenbrachten. Er war ein Politiker, der auch einmal Nein sagen konnte, ein Mensch, der überzeugt werden wollte. Und der sich, wenn er überzeugt war, umfassend engagierte.“ Die hiesige SPD verliere einen ihrer „ganz Großen“, sagte Schulz weiter. Und er selbst seinen besten Freund.

Arno Nelles, bis 2020 Bürgermeister der Stadt Würselen und ebenfalls Sozialdemokrat, kannte Großmann seit den 80er Jahren, als dieser erstmals für den Bundestag kandidierte. Später arbeiteten die beiden eng in der Würselener SPD zusammen, Großmann als deren Vorsitzender, Nelles als Geschäftsführer. Auch nachdem Großmann aufgrund seiner Berufung zum Parlamentarischen Staatssekretär seine kommunalpolitischen Ämter niedergelegt hatte, sei er stets ansprechbar geblieben, Würselen und die Region hätten ihm viel zu verdanken, stellte Nelles fest. Und erinnerte sich: „Was ich an ihm besonders geschätzt habe, war, dass er ausgesprochen akribisch und ausgesprochen fleißig war. Was er gemacht hat, hatte Hand und Fuß, man konnte sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen.“

Christoph Küppers, Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat der Stadt Würselen, bezeichnete Großmann am Dienstag als einen seiner politischen Mentoren. „Er war maßgeblich daran beteiligt, die Stadt Würselen nach Ende des Steinkohlebergbaus in den 1980er und 1990er Jahren zu neuer Blüte zu führen. Als einer der wesentlichen Architekten des gelungenen Strukturwandels in Würselen und der Region hat er sich große Verdienste erworben.“ Daneben erinnerte Küppers an Großmanns Rolle bei den Städtepartnerschaften Würselens mit Morlaix in Frankreich (als Mitgründer) und mit Réo in Burkina Faso (als Ideengeber und Initiator). „Die Würselener SPD ist stolz auf Achim Großmanns Wirken und wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Auch Karl Schultheis (SPD), ehemaliger Landtagsabgeordneter aus Aachen, zeigte sich am Dienstag betroffen vom Tod des Parteifreunds. „Achim Großmann gehörte zu den Genossen, die noch im gemeinsamen SPD-Unterbezirk Aachen, der Stadt und des früheren Kreises Aachen, freundschaftlich zusammengearbeitet haben, insofern gab es viele Berührungspunkte, wo er sich auch für die politischen Belange Aachens eingesetzt hat“, erinnerte sich Schultheis. „Er war als langjähriger Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär einer der führenden Politiker im SPD-Bezirk Mittelrhein, der unterschiedliche Interessenlagen im Interesse des Ganzen zusammenführen konnte. Wir werden ihn vermissen.“